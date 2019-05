French News: La résolution du conflit au Conseil de l’Europe est un signe encourageant

Source: La gauche “Je me félicite du fait que le conflit de plusieurs années autour de l’adhésion de la Russie au Conseil de l’Europe puisse être résolu”, a commenté Andrej Hunko, porte-parole de DIE LINKE, à propos de l’issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères du Conseil de l’Europe à Helsinki , Hunko, qui est également vice-président du groupe de la gauche unie à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et qui était le seul membre allemand à voter contre les sanctions contre la Russie pour ses actions en Crimée en avril 2014, poursuit: “Cet accord est également un succès le Parti de gauche (GUE) à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Elle a joué un rôle de médiateur pendant plus de cinq ans. Le rapport de notre chef de groupe, Tiny Kox, adopté en avril, a largement contribué à la solution. On espère que la réunion de Strasbourg, fin juin, mettra fin aux derniers obstacles et mettra fin à la situation illégale, particulièrement à un moment où les structures et les accords multilatéraux sont de plus en plus sous pression. , Le Conseil de l’Europe est indispensable et unique en raison de la diversité de ses 47 États membres et de ses nombreuses conventions pour la protection de la démocratie, de la loi et des droits de l’homme en Europe, mais le manque de financement de ses structures est en contradiction avec son rôle important. Pour les 800 millions d’habitants des États membres, le Conseil de l’Europe ne rapporte que 50 centimes par personne et par an. Il faut d’urgence améliorer la situation financière, et l’Ukraine, menacée de résiliation de l’accord de Minsk, n’offre aucun moyen de sortir du conflit avec la Russie. Il faut empêcher toute escalade militaire et défendre le cessez-le-feu. Il y a lieu d’espérer que le nouveau président ukrainien travaillera à la reprise des relations avec la Russie et à la recherche d’une solution pacifique au conflit. “

