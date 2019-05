French News: Lancement réussi de l’infrastructure nationale de données de recherche

Source: Deutsche ForschungsgemeinschaftPremière conférence NFDI en tant que forum d’échange et de mise en réseau

Organisée par la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), la première conférence sur l’infrastructure nationale de données de recherche (NFDI) s’est tenue à Bonn les 13 et 14 mai 2019. La réunion de deux jours a été jugée systématiquement positive par tous les participants. L’accent a été mis sur le consensus général selon lequel une NFDI ne peut être construite que sous la responsabilité conjointe de toutes les parties prenantes: environ 250 participants se sont réunis pour cette première conférence NFDI. Plus de 170 représentants des associations envisagées ont présenté leurs projets et discuté de leurs concepts entre eux, ainsi qu’avec des experts internationaux et les membres du groupe d’experts du NFDI, selon l’idée de base selon laquelle la mise en place progressive d’une infrastructure de données de recherche durable ne peut réussir que dans la coopération. peut. Cette idée même a incité la DFG à organiser la conférence NFDI avant le processus de candidature à la NFDI afin de fournir un forum pour les échanges nécessaires, une mise en réseau intensive et une coopération entre les acteurs. La conférence a également souligné à plusieurs reprises que NFDI ne consiste pas à promouvoir des applications individuelles ou des consortiums, mais à mettre en place une infrastructure en réseau. “La communication entre consortiums revêt une importance particulière pour la promotion de NFDI “, Souligne le président du groupe d’experts, le vice-président de la DFG, Prof. Dr.-Ing. Frank Allgöwer. “Notre objectif était de proposer à la conférence un forum de réseautage ouvert qui précède le processus d’examen, indépendamment de celui-ci” Les interfaces et les interdépendances entre les consortiums demandés seront également prises en compte.En plus des questions fondamentales et stratégiques relatives au concept d’IDNIF, les panels de la conférence ont traité de la taille et de la taille des consortiums, des besoins des chercheurs et de la participation des utilisateurs scientifiques. Utilisateurs dans les consortiums, questions de focalisation et de profilage du point de vue professionnel, méthodologique ou par domaine, ainsi que des questions fondamentales et concrètes de la gestion des données. En conséquence, la conférence a permis de lancer des processus de restructuration pour adapter les consortiums prévus, ainsi que la contribution que les réseaux planifiés pourraient apporter au succès de NFDI en tant qu’infrastructure de coopération et comment ces sujets devraient être conçus conjointement pour tous dans NFDI. Les consortiums organisés sont pertinents, notamment en ce qui concerne la qualité des données, la gouvernance ou l’intégration d’infrastructures existantes.L’infrastructure nationale prévue pour les données de recherche devrait systématiquement exploiter, sécuriser durablement, mettre à disposition les bases de données sur la science et la recherche et les diffuser aux niveaux national et international. Après la conférence NFDI à Bonn, le groupe d’experts a examiné le premier appel à candidatures pour le financement de consortiums NFDI. L’appel à candidatures doit être publié sur le site Web de DFG-NFDI en juin 2019. Informations complémentairesP contact avec les médias: personnes de contact spécialistes au bureau de DFG: réponses aux questions du groupe d’experts: Informations complémentaires sur la procédure NFDI:

