French News: L’assemblage de la tête spatiale de la fusée Proton-M a commencé

Source: Espace fédéral russe

# Khrunichev Center # groupes principaux # orbitaux # Yamal-601 # cosmodromes 17/05/2019 17: 56 L’assemblage de la tête spatiale de la fusée Proton-M a commencé Aujourd’hui, le 17 mai, la tête spatiale du lancement de l’espace Proton-M a commencé au cosmodrome de Baïkonour conçu pour le lancement du satellite de communication russe Yamal 601. L’assemblage de la tête spatiale (AU) comprend une série d’opérations technologiques séquentielles: l’installation du satellite Yamal-601 sur le système de transition, via lequel il est connecté à l’étage supérieur. verrouiller “Breeze-M”; vérifications électriques de «l’assemblage» d’un engin spatial avec un surpresseur; installation («moletage») du boîtier du carénage de tête et contrôles électriques ultérieurs de l’UFM À l’heure actuelle, le Yamal-601 est amarré au système de transition mis au point par le centre Khrunichev. Il consiste en un système de séparation qui assurera l’amarrage du vaisseau spatial et du système de transition, ainsi que leur séparation pendant le vol.Après avoir terminé les vérifications électriques du système de montage / système de transition du vaisseau spatial Yamal-601, les experts l’arrimeront à l’étage supérieur. “Breeze M”. L’assemblage de la tête spatiale durera plusieurs jours. Une équipe internationale composée de spécialistes de l’unité française Thales Alenia Space (entreprise générale), de la société suédoise RUAG Aerospace (développeur du système de séparation), du centre Khrunichev (développeur et fabricant du lanceur, de l’étage supérieur), système de transition et carénage de tête): le lancement du lanceur spatial Proton-M avec l’étage supérieur Briz-M et le satellite Yamal-601 sera effectué dans l’intérêt de Gazprom Space Istemi « *** JSC » Gazprom Space Systems. « – filiale de PJSC » Gazprom », qui mène des activités spatiales dans le développement et l’exploitation des systèmes de télécommunication et de l’espace information géographique pour le groupe Gazprom et d’autres clients. La société a créé et exploite le système de communication et de diffusion par satellite Yamal dans le cadre d’une constellation orbitale dotée d’une vaste zone de service et d’une infrastructure terrestre développée. La société met en œuvre un programme de développement à long terme, qui prévoit le développement d’un système de communications et de radiodiffusion par satellite Yamal, la création d’un système de télédétection par satellite, le View, ainsi que la création d’un centre de montage de véhicules spatiaux. Plus d’informations sur la société http://www.gazprom-spacesystems.ru/ “Centre de recherche et de production spatiales”. Mv Khrunicheva “(filiale de la société d’État” ROSKOSMOS “) est le développeur et le fabricant en série des fusées porteuses” Proton “, des blocs accélérateurs de la série Briz, la famille du plus récent LV” Angara “russe. La structure des GKNPT comprend un certain nombre de fabricants clés de composants et de composants pour la technologie des fusées et de l’espace, situés à Moscou et dans d’autres villes de la Fédération de Russie. Plus d’informations sur la société http://www.khrunichev.ru/

MIL OSI