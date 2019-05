French News: Le Bundestag résout une résolution contre le mouvement anti-israélien BDS

Source: CDU-CSU

17/05/2019

Gratuit: pas de place pour les mouvements antisémites

“Ne pas acheter d’autocollants sur des produits israéliens va inévitablement réveiller les associations avec le slogan nazi” N’achetez pas aux Juifs! “. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Bundestag allemand s’occupe maintenant de la campagne BDS (boycott, désinvestissements et sanctions). Le mouvement décrit Israël comme un État d’apartheid et veut isoler le pays. “Profondément préoccupant”, constate le vice de la faction syndicale Thorsten Frei.

Les appels au boycott vont du concours Eurovision de la chanson, qui aura lieu en Israël cette année, à la demande d’interdiction des artistes ou des scientifiques juifs. En fin de compte, la campagne BDS veut que les entreprises, les musiciens, les politiciens et les scientifiques annulent ou mettent fin à leurs activités, performances ou coopération universitaire en Israël. Il y a aussi des appels en Allemagne pour ne pas acheter de marchandises d’Israël.

Thorsten Frei | Pas de place dans notre société pour les mouvements antisémites #Brundgesetzhttps: //t.co/LURXgnzjJX

– CDU / CSU (@cducsubt) 16 mai 2019

La haine sous couvert de protestation pacifique

Pour cette raison, les factions du SPD, du FDP, de l’Union et des Verts au Bundestag considèrent le BDS comme antisémite et veulent donner l’exemple à la résolution qui vient d’être adoptée. “Il ne doit y avoir aucune place dans notre société pour des mouvements tels que la campagne BDS, qui incite à manifester de manière antisémite contre le peuple israélien sous le prétexte de manifester pacifiquement et qui met en cause le droit d’Israël à l’existence”, a déclaré le vice-président d’Union Fraction, Thorsten Frei. On ne tolère ni l’antisémitisme ouvert ni caché, a déclaré le politicien de l’intérieur à Berlin. C’est donc un signe fort que la majorité des groupes politiques ont maintenant exprimé leur opposition à la coopération de la part du gouvernement avec le mouvement BDS.

Le droit d’Israël à exister est inviolable

“70 ans de la loi fondamentale représentent l’humanité, la liberté et le respect mutuel des peuples. Mais aussi pour surmonter l’un des chapitres les plus cruels de l’histoire allemande “, explique Thorsten Frei, en précisant que l’inviolabilité du droit d’Israël à l’existence découle du sombre héritage de la Shoa pour l’Allemagne. “Malheureusement, il existe divers développements dans notre pays qui exigent que la société – et avant tout la politique – s’oppose fermement à toute forme d’antisémitisme”, a déclaré Frei. En conséquence, il est profondément préoccupant de constater que le nombre d’infractions antisémites enregistrées a considérablement augmenté l’an dernier.

