French News: Le ministre des Affaires étrangères Maas à la réunion du Conseil de l’Europe à Helsinki

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangèresNous fêtons le 70e anniversaire du Conseil de l’Europe cette année. Nous pouvons être fiers de cela. Le Conseil de l’Europe est un bastion du droit international. Le fait que nous ayons convenu d’une convention des droits de l’homme allant de Vladivostok à Lisbonne est une réalisation unique. Plus de 830 millions de personnes peuvent demander protection et justice à la Cour européenne des droits de l’homme. Pour de nombreux défenseurs des droits de l’homme, le Conseil de l’Europe est souvent le dernier espoir: nous voulons nous assurer que le Conseil de l’Europe puisse continuer à travailler efficacement à l’avenir. Une action urgente s’impose: la Russie, le plus grand État membre, n’a pas versé sa contribution depuis près de deux ans. Sa délégation à l’Assemblée parlementaire est absente depuis des années. Cette condition n’est pas dans notre intérêt. La Russie appartient au Conseil de l’Europe – avec tous les droits et devoirs qui vont avec. J’espère que nous ferons un pas décisif lors de la réunion ministérielle.

