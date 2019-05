French News: L’engagement vaut la peine! Le ministre fédéral de l’Environnement décerne le “Prix allemand du climat” aux écoles

Source: Ministère fédéral de l’Environnement, Construction et Sécurité nucléaire. Cinq écoles de Berlin, de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont reçu le “Prix allemand du climat” décerné par le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, en 2019, de la Fondation Allianz Environmental. Le prix est de 10 000 euros.

Les étudiants de cinq écoles de Berlin, de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie se voient décerner le “Prix allemand du climat” par le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, en 2019 de la Fondation Allianz pour l’environnement. Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, a déclaré: “Le Prix Allianz pour le climat montre encore une fois: les jeunes s’engagent pour la protection du climat de manière créative et engagée – leur avenir est en jeu. Vous pouvez voir cela dans les rues aussi, où le mouvement Vendredis pour le futur devient de plus en plus populaire. Cet engagement est bon pour notre société. Je suis impressionné par ce que font les jeunes et je félicite tous les lauréats de ce concours. “Entre autres choses, les écoles gagnantes forment les gestionnaires de l’énergie, travaillent sur leurs propres systèmes solaires, éoliens ou photovoltaïques, vendent des produits de recyclage fabriqués par leurs soins ou Avec l’aide de professionnels, ils ont construit une centrale hybride, une éolienne et une centrale de stockage à pompage. Parmi les projets dignes de mention, citons une application pour vélos, des journées de projets de développement durable et l’introduction d’un gobelet pour les écoles. Le prix Allianz pour le climat incite les jeunes à œuvrer pour la protection du climat. Cette année, il est récompensé pour la onzième fois et plus de 6 000 étudiants ont participé au concours. Le prix de 10 000 euros chacun est réservé et sera mis à la disposition des cinq écoles pour la mise en œuvre de leurs idées de concours. Chaque année, 15 autres écoles reçoivent un prix de reconnaissance de 1 000 euros, les cinq lauréats étant le Robert Havemann Gymnasium Berlin, la Siebengebirgsschule Bonn, la Erich Fried Hauptschule Gladbeck, la Bischöfliche Marienschule à Mönchengladbach et l’école intégrée intégrée de Wörth am Rhein. Le ministère fédéral de l’Environnement était représenté au sein du jury, qui a évalué les projets soumis.

