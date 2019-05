French News: Les premiers résultats des activités des laboratoires de recherche sur la jeunesse

Source: Espace fédéral russe

# TsNIIMash # principalement 17.05.2019 14: 30 Les premiers résultats des activités des laboratoires de recherche sur la jeunesse ont été résumés En 2018, TsNIIMash a organisé et continue de faire fonctionner des laboratoires de recherche sur la jeunesse, chargés notamment d’étudier en profondeur des projets dans plusieurs domaines pertinents de la technologie des fusées et de l’espace. Six laboratoires opèrent dans l’entreprise: «Outils de modélisation de systèmes multi-satellites», «Engin spatial automatique en cours de modernisation en orbite», «Technologies de production science spatiale “,” Technologies de la numérisation et de la réalité virtuelle à la recherche du vol hypersonique “,” Modélisation des étapes du programme lunaire russe “,” Complexe de fusées spatiales universelles avec une fusée ultra-légère de classe – démonstrateur de technologies innovantes “. Dans la première étape, qui s’est terminée en avril En 2019, dans le cadre de laboratoires pour la jeunesse, des spécialistes ont résolu le problème de la création d’un complexe logiciel / matériel permettant de simuler des systèmes multisatellite, créant ainsi une image préliminaire de la conception. derniziruemogo vaisseau spatial automatique, nous avons présenté le projet démonstrateur de modèle de laboratoire d’apparence des principes de base de l’espace de production. Nous avons créé un panneau de commande virtuel pour une installation aérodynamique afin de former les employés à cette tâche et avons justifié la nécessité de créer une installation aérodynamique virtuelle. Le concept de complexe logiciel et matériel servant à démontrer le programme lunaire russe a été mis au point et des propositions techniques visant à créer un complexe de fusées spatiales universelles avec une fusée de classe ultra-légère ont été présentées.À la deuxième étape de son activité, les laboratoires pour la jeunesse de TsNIImash devront poursuivre leurs recherches.

MIL OSI