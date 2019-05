French News: Les scooters obtiennent l’approbation pour la circulation routière

Avec la proposition du ministère des Transports, la suppression de l’utilisation des trottoirs constitue une autre étape vers une plus grande sécurité dans les espaces publics. Le groupe parlementaire CDU / CSU utilisera la clause d’évaluation prévue pour la fin de 2020 et tiendra compte de l’expérience pratique. “

Le règlement assure une relation équilibrée entre les souhaits des utilisateurs en matière de mobilité et les exigences de sécurité nécessaires, d’autre part. Par rapport à d’autres pays d’Europe, l’Allemagne a réussi à trouver un juste milieu entre une interdiction complète et une libéralisation complète. Les spécifications techniques telles que les freins, les clignotants et les mains courantes offrent la sécurité requise. L’assurance obligatoire facilite la clarification des problèmes de responsabilité en cas d’accident.