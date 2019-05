French News: Obligations: Mieux vaut prévenir

Source: Boerse Frankfurt17. Mai 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Les différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine et le conflit entre les États-Unis et l’Iran continuent de donner le ton. “Tout dépend de Trump”, constate Arthur Brunner de l’ICF Bank.Dabei signale le marché obligataire – contrairement au marché boursier – l’aversion pour le risque. “Les havres sûrs” recherchent: L’Euro Bund Future est vendredi matin à 167,03 points – c’est le plus haut niveau depuis septembre 2016. Les Bunds à 10 ans continuent de payer dans la zone négative, actuellement il est de moins 0 11%. “Des facteurs politiques continueront de dominer le marché la semaine prochaine”, a déclaré Markus Koch de Commerzbank. Parce que les investisseurs devraient se concentrer sur les prochaines élections européennes. Cependant, la croissance généralement attendue des parties critiques de l’UE affaiblira à peine la base des investisseurs étrangers. “Car ils seront loin d’une majorité au parlement, et à Berlin et à Paris rien ne changera dans l’engagement fondamental envers l’Europe et l’euro”.

L’Italie ne se soucie pas des règles de l’UE en matière de déficit Entre-temps, l’Italie est à nouveau source d’incertitude: le vice-Premier ministre Salvini a déclaré à la télévision que la limite de déficit de l’UE pouvait non seulement être dépassée, mais devait l’être. Le rendement des obligations d’État italiennes à dix ans est remonté à 2,64%. “L’Italie se rapproche de la Grèce”, explique Brunner. Il existe actuellement 3,3% des obligations d’État à dix ans. “En revanche, le rendement de l’Espagne, âgé de 10 ans, est tombé à 0,85%, son plus bas niveau jamais atteint, contre 1,03% pour les obligations d’État portugaises.”

L’obligation Katjes reste populaireUn chiffre inchangé dans les ventes des entreprises, l’obligation Katjes de Brunner (WKN A2TST9) vient à échéance en 2024 et porte un coupon de 4,25%, qui est maintenant de 106% négocié. La demande d’obligations Porr (WKN A19CTJ) avec un coupon de 5,5% est également bonne. Beate Mägerle de la Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank dans une obligation de ThyssenKrupp (WKN A2TEDB) signale un nouveau volume de transactions Après l’échec de la fusion de l’acier avec le concurrent indien Tata, des rumeurs ont fait surface cette semaine selon lesquelles le concurrent finlandais Kone pourrait dépasser la division des ascenseurs. Les obligations Bayer (WKN A11QR6) ont également été échangées.

Selon Rainer Petz de Oddo Seydler, les obligations de la société Thomas Cook se sont enlisées dans des obligations d’entreprises pauvres, qui ont baissé de 6,25% jusqu’en 2022, passant de 63 à 46%. Après la misérable montée du HSV dans la Bundesliga, les investisseurs de l’obligation HSV Football AG (WKN A2TR0Y) ne souhaitaient apparemment rien savoir pour le moment, comme le dit également Mägerle, mais ils ont ensuite entamé une reprise. La nouvelle obligation Otto (WKN A2TR80), qui offrira 2,625% d’ici 2026, est également très demandée.

Nouvelle maison pour S-Immo et Terragon Selon Mägerle, la nouvelle maison de cette semaine était S-Immo (WKN A2R195), la société immobilière autrichienne. Le journal court jusqu’en 2026, offre un coupon de 1,875% et dispose d’un petit arrangement favorable aux investisseurs de 500 euros.Un agent de marketing immobilier Terragon (WKN A2GSWY) a pu placer une première obligation, comme le note Petz. L’obligation comporte un coupon de 6,5% et est valable jusqu’en 2024. Joh Friedrich Behrens AG, un fabricant de technologie de fixation, signera une nouvelle obligation jusqu’au 12 juin. Cela dure jusqu’en juin 2024 et fournit 6,25%. L’investissement minimum est de 1.000 Euro.by: Anna-Maria Borse17. Mai 2019, © Deutsche Börse AG

