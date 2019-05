French News: Performances maximales et style exclusif: la BMW M5 Edition 35 ans.

Source: BMW Group Munich. Il y a 35 ans, BMW Motorsport GmbH a lancé une nouvelle catégorie de véhicules. La première berline hautes performances associe la dynamique de conduite d’une voiture de sport au confort et à la fonctionnalité d’une berline de luxe à quatre portes. Baptisé au nom de la BMW M5 et propulsé par le moteur six cylindres en ligne de la voiture de sport à moteur central BMW M1, le nouveau modèle a lancé une carrière impressionnante dans laquelle la BMW M5 Compétition (consommation de carburant combinée: 10,6 – 10,5 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 241 – 238 g / km). Aujourd’hui, la BMW M5 est la berline sport hautes performances la plus performante au monde et continue de séduire du savoir-faire de la société en matière de course, désormais connue sous le nom de BMW M GmbH. Pour son anniversaire, la société BMW M GmbH présente une édition spéciale de la BMW M5, qui embarque le moteur le plus puissant de 460 kW / 625 ch de l’histoire du modèle sous le capot et impressionne également par son design et ses équipements uniques. La BMW M5 Edition 35 years sera produite en édition limitée à 350 exemplaires et sera disponible dans le monde entier à partir de juillet 2019. En six générations, le potentiel dynamique de la BMW M5 s’est constamment amélioré, tandis que la berline hautes performances est restée fidèle à son caractère. , En tant que modèle indépendant basé sur la BMW série 5, il offre cet ajout décisif en termes de performances, dans lequel la passion pour la course est authentiquement exprimée. Le concept de moteur à haute vitesse, la technologie de suspension indépendante parfaitement adaptée à la grande puissance motrice et les caractéristiques de conception spécifiques à M pour optimiser l’air de refroidissement et les propriétés aérodynamiques garantissent les caractéristiques de conduite typiques de la BMW M5, caractérisées par une dynamique, une agilité et une précision maximales.

Édition Jubilee avec caractéristiques exclusives de BMW Individual: La BMW M5 Edition 35 ans ressent particulièrement intensément le sentiment M résultant et le caractère exclusif de la berline sport hautes performances. Le point de départ de la configuration du modèle d’édition est la BMW M5 Competition, qui confère une nouvelle dimension aux performances inspirées des voitures de course en berline. Ceci est assuré par le moteur V8 à technologie M TwinPower Turbo, une puissance maximale de 460 kW / 625 ch et un couple maximal de 750 Nm, ainsi que par le raccordement moteur particulièrement serré, la technologie de suspension à réglage indépendant, la transmission intégrale M xDrive et le différentiel Active M sur l’essieu arrière. L’expérience de conduite de la BMW M5 Competition est caractérisée par une poussée puissante, une traction optimale, une stabilité de conduite maximale et une tenue de route pouvant être contrôlée à tout moment avec précision. 3,3 secondes suffisent pour passer d’une position debout à 100 km / h. La marque Tempo 200 est atteinte au bout de 10,8 secondes.Aussi impressionnant que la performance, l’extérieur et l’intérieur de la BMW M5 Edition datent également de 35 ans. Les caractéristiques de conception M, de qualité supérieure, et les caractéristiques spécialement conçues pour le modèle d’édition, par BMW Individual, confèrent au véhicule le statut de pièce de collection exclusive. Le revêtement spécial Frozen Dark Grey métallique de BMW Individual, avec son aspect de surface mat et soyeux créé par une pigmentation spéciale, donne un aspect particulièrement expressif. Pour la version d’édition, les jantes en alliage léger M de 20 pouces au design en Y, de couleur gris graphite, sont de conception nouvelle. De plus, les selles du système de freinage standard M Compound sont peintes en noir brillant. Le système de freinage en carbone carbone M avec étriers de frein de couleur or est également disponible en option.En plus des sièges multifonctions M et du Mérinos tout cuir BMW Individual noir avec surpiqûres contrastées beiges, la garniture intérieure est pour la première fois dotée d’une structure en aluminium carbone anodisé. Les surfaces chatoyantes finement structurées et de haute qualité se retrouvent dans la zone du tableau de bord, des panneaux de porte et de la console centrale. Des plaques de seuil portant l’inscription “M5 Edition 35 years” et une gravure au laser portant l’inscription “M5 Edition 35 years 1/350” sur le couvercle du porte-gobelet de la console centrale sont d’autres caractéristiques distinctives de l’édition.

La BMW M5: au sommet de son segment depuis 35 ans, la BMW M5 Edition incarne de manière particulièrement authentique, avec sa technologie et son design, 35 ans la philosophie qui sous-tend le concept de véhicule de la berline hautes performances. Le moteur, la transmission, le châssis et la conception de la BMW M5 ont toujours été un ensemble harmonieux et coordonné. La performance, qui est constante sur une large plage de vitesse, est aussi caractéristique que la maniabilité et la sécurité sur la route, la dynamique de conduite sur piste et la sous-estimation stylée de la performance. De manière inhabituelle, la BMW M5 de première génération s’est présentée discrètement. Extérieurement, il semblait presque inchangé par rapport au modèle de base. Le moteur était d’autant plus spectaculaire. Le moteur six cylindres légèrement modifié de la BMW M1 développait 210 kW / 286 chevaux et, grâce à une électronique de moteur numérique optimisée, était même neuf CV plus puissant que celui de la légendaire sportive sportive. “Le châssis doit toujours être plus rapide que le moteur”, était déjà le principe directeur des voitures BMW M et a donc reçu la BMW M5 en plus d’une boîte de vitesses renforcée à cinq rapports et d’un blocage de différentiel sur l’essieu arrière avec effet de blocage de 25%, d’une suspension sport profilée et d’un Hochleistungsbremsanlage.Ein La deuxième génération de la BMW M5, entrée sur le marché en 1988 avec 232 kW / 315 ch et à partir de 1992 avec 250 kW / 340 ch, affichait également une allure élégante. Maintenant, entre autres choses, un contrôle de niveau standard sur l’essieu arrière contribuait à l’équilibre typique entre performances de piste et confort de tous les jours. Introduite en 1998, la BMW M5 de troisième génération fournissait les deux références discrètes typiques d’Abgasendrohrpaare depuis lors aux performances supérieures du moteur. De plus, son moteur V8 de 294 kW / 400 ch avait également besoin d’entrées d’air de refroidissement nettement plus grandes à l’avant. La quatrième édition de la BMW M5 a impressionné par un moteur encore plus spectaculaire. Un moteur dix cylindres dérivé de la Formule 1 a développé une puissance maximale de 373 kW / 507 ch. En plus de cela, le V10 a poussé à l’extrême le concept de haut régime des moteurs M.: avec plus de 8 000 min-1 et un bruit de fond impressionnant, le retour au moteur V8 de la cinquième génération de la BMW M5 en 2011 a permis l’introduction de la technologie turbo. Deux turbocompresseurs disposés dans l’espace en V entre les rangées de cylindres et un collecteur d’échappement transversal constituaient les points forts du moteur à haut régime de 412 kW / 560 ch, dont la puissance était limitée par une transmission à double embrayage à 7 vitesses et un blocage de différentiel actif sur l’essieu arrière. Le sixième et dernier chapitre de la success story de la BMW M5 se caractérise à nouveau par un moteur V8. Avec le nouvel entraînement, la puissance passe à 441 kW / 600 ch et, dans le cas de la BMW M5 Competition, à 460 kW / 625 ch. Pour la première fois, la transmission intégrale intelligente M xDrive contribue à amener la puissance du moteur sur la route avec une souveraineté maximale. Il offre une dynamique de conduite d’un niveau supérieur et garantit que la BMW M5 la plus jeune et la plus forte peut être maîtrisée de manière ludique, même dans un style de conduite très sportif et avec une grande puissance fournie au conducteur.

