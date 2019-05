French News: Pour une politique économique progressive!

Source: DGB – Bundesvorstand17.05.2019klartext 19 / 2019Pour une politique économique progressiste! L’écart de revenu en Allemagne est devenu de plus en plus important ces dernières années. En élargissant le secteur des bas salaires, les bas salaires ont aujourd’hui moins d’argent réel dans leurs poches que dans les années 90. La manière dont ces problèmes peuvent être résolus a été discutée lors d’une conférence du DGB à l’occasion de la “Journée de la politique économique progressive”. Le texte clair DGB.

Nouvelles approches en matière d’économie et de politique économiqueQu’est-ce qui caractérise la politique économique avancée aujourd’hui et comment y parvenir? Ces questions ont attiré plus de 600 participants mercredi dernier à la “Journée de la politique économique progressive” à Berlin. La DGB avait organisé la conférence internationale avec la Fondation Friedrich Ebert et l’Institut pour la macroéconomie et la recherche en cycle économique (IMK) afin de discuter de nouvelles approches en matière d’économie et de politique. Alternatives élaborées à l’approche de politique néolibérale précédemment dominante. Après tout, du changement climatique à la justice sociale, en passant par les changements structurels de l’économie et le manque d’infrastructures publiques, les politiques fondées sur les convictions du marché ne permettent pas de relever les principaux défis de la société. comme le montre une nouvelle étude de l’Institut allemand de recherche économique (DIW). L’expansion du secteur des bas salaires et le travail précaire et atypique impulsés par des considérations politiques ont eu pour résultat final que les travailleurs à faible revenu ont aujourd’hui moins en termes réels que dans les années 90. Même les revenus moyens ont peu profité de la croissance économique (voir graphique). En revanche, les dix pour cent les plus riches ont pu augmenter leur revenu de 35% en termes réels. L’écart de revenu s’est creusé malgré la reprise sur le marché du travail. Le travail est de moins en moins protégé contre la pauvreté. La proportion de personnes vivant ou menacées de pauvreté augmente régulièrement. Cela nécessite un renforcement du revenu de masse et une politique fiscale plus juste.Source: SOEPv34, DIW; estimation partielle DGB.

L’Allemagne investit trop peu dans l’avenir Un autre problème majeur, mis à part l’inégalité, était le manque d’investissement en Allemagne lors de la conférence. Le professeur d’économie Peter Bofinger a par exemple souligné que l’Allemagne se classait au troisième rang des pays industrialisés en termes d’investissement dans l’avenir. Et cela, même si non seulement la crise du logement social et les processus de transformation de l’industrie seront ingérables sans des dépenses en capital plus élevées. Le renforcement de la “société de la connaissance” exigée par l’économiste américain Ashoka Mody pour l’Allemagne nécessiterait également une bien plus grande dépense publique d’éducation. Abolir le frein à l’endettementComme un problème structurel, le frein à l’endettement strict de l’Allemagne a été réglé, freinant l’investissement public. Presque tous les orateurs ont convenu que cet instrument devrait être aboli ou réformé. Pour la professeure new-yorkaise Sheri Berman, le souci spécifique de la dette souveraine en Allemagne est une “obsession bizarre”. Et l’historien économique Adam Tooze a appelé à trouver des moyens de contourner le frein à l’endettement.Cela doit changer: la conférence a montré que plus d’investissements publics, un État viable, des travailleurs autonomes et une politique de distribution plus équitable – tels sont les éléments clés une politique économique progressive.

