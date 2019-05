French News: Président de la Lettonie: La réforme administrative et territoriale ne doit pas être une fin en soi

Source: Président de la Lettonie en Letton

«La réforme administrative territoriale en Lettonie est une question qui a été maintes fois à la croisée des chemins et à l’agenda politique depuis le rétablissement de l’indépendance. Lorsque le gouvernement appliquera la réforme administrative et territoriale en cours, il faudra d’abord évaluer les résultats de la réforme précédente, puis définir les objectifs et les avantages de la nouvelle réforme pour la population. “La réforme ne devrait pas être une fin en soi”, a souligné le président Raimonds Vjonis lors du 30e Congrès de l’Association des gouvernements locaux et régionaux de Lettonie. a noté que la réforme devrait créer les conditions nécessaires à l’amélioration de la qualité de la vie de la population et à la promotion du climat des affaires. La réforme ne doit pas entraîner une détérioration de la disponibilité des services. Il est également important de garder à l’esprit que les gouvernements locaux sont les premiers à permettre aux citoyens de s’engager dans des processus démocratiques, de décider de leur cadre de vie et du développement d’un comté ou d’une ville, et de promouvoir ainsi le sentiment d’appartenance à leur propre municipalité et pays. La réforme ne devrait pas contribuer à accroître le dépeuplement dans les régions de la Lettonie ni à aliéner son propre pays. La réforme ne peut pas être simplement un moyen de constituer des représentants de partis politiques lors des prochaines élections. »J’appelle donc les autorités locales à être des partenaires constructifs dans les négociations avec le gouvernement sur les objectifs, les solutions et le contenu de la réforme, car personne ne connaît mieux les besoins de la population et la mise en œuvre de travaux pratiques par les municipalités elles-mêmes. A déclaré le président de la Lettonie. D’autre part, Raimonds Vejonis, ministre chargé des Affaires municipales, a demandé à écouter les opinions des gouvernements locaux, des habitants et des hommes d’affaires en établissant un dialogue avec toutes les parties concernées et en recherchant les meilleures solutions pour améliorer la qualité de la vie du peuple letton et renforcer le pays.

MIL OSI