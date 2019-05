French News: Prestations plus élevées, indemnités et remboursement facile

“Cette réforme de BAföG est un phare de la justice éducative allemande”, a déclaré Stefan Kaufmann, président du groupe parlementaire CDU / CSU de la commission de l’éducation, de la recherche et de la technologie, lors du débat au Bundestag. Il a souligné que les factions de la coalition avaient encore amélioré le très bon projet du ministère de l’éducation. Ainsi, l’âge maximum des enfants à prendre en compte est passé de 10 à 14 ans pour les apprentis et l’allocation de garde d’enfant de 130 à 150 euros. En outre, la période de financement pour les soins des proches parents sera prolongée “Les chances d’obtenir une subvention BAföG seront considérablement améliorées au cours du prochain semestre d’hiver”, conclut Kaufmann.

La réforme fera passer le taux de subvention maximal de 735 euros à 861 euros en 2020. C’est une augmentation de 17%. Parallèlement, les allocations de revenus augmenteront également de près de 17% d’ici 2021. Le complément de logement pour tous les étudiants financés par BAföG qui n’habitent pas chez leurs parents augmente également de manière disproportionnée, passant des 250 euros actuels à 325 euros par mois – une augmentation d’environ 30%. En outre, les règles de remboursement sont simplifiées et, après 77 mensualités au plus tard, vous n’êtes plus endetté.

Une bonne éducation doit être possible pour tous les jeunes, quel que soit le revenu de leurs parents. Selon ce principe, la loi fédérale sur l’aide à la formation (BAföG) est entrée en vigueur il y a près de 50 ans. À présent, la coalition dirigée par CDU / CSU a décidé de l’une des plus grandes réformes de Bafög.