French News: Rencontre avec des récipiendaires très méritants et de jeunes scientifiques

Source: Président de la Russie – Kremlin

V.Putin: Chers amis, bon après-midi, je suis heureux de vous accueillir tous à Sotchi. J’espère que vous aimez ça ici. L’endroit est sympa, magnifique. Beaucoup d’entre vous sont déjà venus ici. Je suis heureux d’accueillir tous ceux qui se sont rassemblés. Nous avons déjà rencontré certains d’entre vous. À mon avis, c’était en septembre 2016. Ensuite, vous et vos collègues avez fait un certain nombre de propositions importantes, d’idées constructives et intéressantes, sur lesquelles nous avons immédiatement essayé d’organiser le travail. Le programme des mégagrants eux-mêmes a donc été étendu: sur la base des universités et des organismes de recherche, ce n’est que ces deux dernières années que près de 80 laboratoires d’un bon niveau mondial ont été créés, à votre avis. En Russie, ils sont déjà au nombre de 236. Ils sont dirigés par des chercheurs réputés et renommés.Le programme présidentiel a été lancé parallèlement à la Russian Science Foundation, dont l’objectif principal est d’aider les jeunes scientifiques à exploiter leur potentiel, à former des équipes et à mettre en œuvre leurs projets à long terme. Ceci, en passant, était aussi votre idée, vous venez de la suggérer. Je veux dire que vous travaillez avec des jeunes, de jeunes scientifiques. Et vous-même vous m’avez alors dit qu’il était nécessaire de créer les conditions de leur travail. J’espère aujourd’hui entendre comment vous évaluez ce que nous avons fait dans ce sens: je dirais que nous n’avions pas mis en place de mesures de soutien aussi diverses, qui prennent en compte les besoins de chercheurs spécifiques et visent à promouvoir des projets significatifs. Nous n’avons pas organisé un tel travail de cette manière. Et bien sûr, comme je l’ai déjà dit, j’aimerais que les gagnants nous expliquent comment se déroulent ces travaux. Bien sûr, j’aimerais connaître les premiers résultats: il est important que les méga-subventions et le programme de la Fondation russe pour la recherche scientifique reposent sur des principes fondamentaux: un horizon de financement à long terme (nous en avons également parlé avec vous la dernière fois, j’ai dit que nous allons l’organiser, nous garantissons que cela se produit, ce qui signifie qu’il est possible de planifier le travail), ainsi que des exigences modernes et rigoureuses en matière d’expertise et de résultats de recherche et, bien sûr, en nous concentrant sur des domaines scientifiques et techniques prioritaires, en vue de la résolution des problèmes. l’innovation cal zadach.Prinyatye notre décision commune de lancer ces recherches de longue date et les projets. Notre science devient de plus en plus jeune, énergique et compétitive. En substance, une nouvelle géographie scientifique de la Russie est en train de se former: de solides écoles scientifiques se développent activement non seulement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, mais également dans un certain nombre d’autres villes. Ceci et Nizhny Novgorod, Perm, Tioumen, Ekaterinbourg, Rostov, Saratov, Irkoutsk, Krasnoïarsk, Sébastopol et d’autres. J’en dirai plus à ce sujet plus tard. Dans le même temps, plus de la moitié des employés de ces laboratoires, dont environ 60% sont des scientifiques âgés de moins de 39 ans. À Kazan et Tomsk, à Kaliningrad et à Iekaterinbourg, des jeunes créent des groupes de recherche, travaillent dans des domaines nouveaux et prometteurs, liés principalement à la qualité de la vie, y compris dans le domaine de l’écologie et de la médecine. Et, soit dit en passant, le programme fédéral de développement de technologies génétiques de 2019 à 2027 devrait devenir une impulsion sérieuse: nous continuerons certainement à renforcer le potentiel scientifique et à créer des conditions modernes pour les scientifiques dans les régions de la Fédération de Russie. C’est une question importante pour nous dans son ensemble, mais du point de vue du développement de la science dans le pays, en particulier, c’est aussi un élément du développement territorial du pays. Déjà cette année, les premiers centres scientifiques et éducatifs seront inaugurés à Belgorod, Kemerovo, Nijni Novgorod, Perm, à Tioumen. Nous allons essayer de le faire le plus rapidement possible, sans bureaucratie excessive. Hier, nous n’en avons discuté qu’avec Andrei Alexandrovich (Fursenko). Nous ferons cela à titre expérimental, peut-être sans les procédures administratives complexes inhérentes à la résolution de ce type de problème.La mise à jour de la base d’instrumentation des institutions scientifiques et des universités a déjà commencé. Le développement d’installations de classe mégasienne se poursuit, ce qui deviendra un véritable pôle d’attraction intellectuel, j’espère, pour les chercheurs de différents pays, pas seulement de la Russie. En partant de là, nous donnerons la possibilité de travailler pour des chercheurs d’autres pays.Il est également évident que des travaux scientifiques libres et fructueux impliquent également l’absence de bureaucratie bureaucratique. J’ai déjà parlé de ça. Et nous allons essayer de travailler de nombreuses manières de cette façon. Bien entendu, il est inacceptable que les fonds promis prévus dans le cadre du projet soient reçus de manière non rythmique ou pas du tout. Mais j’ai déjà dit que nous avons fourni un financement rythmique lors de la première étape. Je vous garantis que ce sera dans le futur. Nous avons une source, elle est définie, elle est suffisante pour ce type de travail et je ne vois aucun problème de financement ici. À une exception près: ces études devraient être intéressantes, ciblées et aspirantes pour l’avenir, et dont les résultats créeraient des possibilités de développement supplémentaires pour nous: en fait, tout ce que je voulais dire au début. Je tiens à vous remercier pour le fait que vous soyez tous réunis. S’il vous plaît, Andrei Alexandrovich, peut-être que vous ajouterez quelque chose?

