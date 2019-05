French News: Renforcer la santé des personnes âgées

Source: DOSBIn La 6e Conférence fédérale du Centre fédéral pour l’éducation à la santé (BZgA) a présenté à Berlin les premiers résultats de l’étude sur le vieillissement de la population. Les personnes âgées en Allemagne ont une attitude positive à l’égard de la vieillesse et une forte résistance en dépit de problèmes de santé – dans le même temps Mais la vieillesse est également considérée comme un défi pour la psyché. Ce sont les premiers résultats de l’étude “Vieillir en équilibre: défis et opportunités de la vieillesse pour l’individu, la société et la culture – Une diversité de perspectives sur la santé” présentée à la 6e Conférence fédérale du Centre fédéral pour l’éducation à la santé (BZgA) “Vieillir en bonne santé et actif” a été présenté à Berlin. Le nombre de personnes âgées et très âgées en Allemagne est en augmentation – et donc les thèmes de la promotion de la santé et de la prévention dans cette phase de la vie sont de plus en plus au centre des préoccupations. Lors de la conférence, Sabine Weiss, secrétaire d’État parlementaire auprès du ministre fédéral de la Santé: “Nous souhaitons délibérément une conférence large avec cette conférence fédérale. Des sujets allant de l’autonomisation des personnes âgées à la promotion de l’activité physique et au soutien des proches aidants et des personnes atteintes de démence. À l’échelle nationale, six pour cent de la population a déjà 80 ans ou plus. Renforcer les ressources pour les personnes âgées est très important face au changement démographique. “Dr. Heidrun Thaiss, responsable du Centre fédéral pour l’éducation à la santé, souligne: “Les premiers résultats de notre étude de haut niveau BZgA montrent que le degré de prise en charge à long terme et les caractéristiques socio-structurelles telles que l’éducation, le revenu, la participation sociale et le lieu de résidence ont un impact majeur sur la satisfaction à l’égard de la vie et la santé. Les facteurs clés importants sont l’activité sociale et physique. Par conséquent, notre travail en tant que BZgA est axé sur la promotion de l’activité physique dans les différents modes de vie des personnes âgées. “Avec le programme de formation quotidien pour les personnes âgées et le mouvement modèle de Lübeck spécifiquement pour les établissements de soins, le BZgA a fait ses preuves dans le cadre d’une approche de la vie complexe visant à promouvoir la promotion des personnes âgées. Dans le cadre de la Conférence fédérale, les premiers résultats de l’étude “Vieillir en équilibre: défis et perspectives du grand âge pour l’individu, la société et la culture – Une diversité de perspectives en matière de santé” sont présentés au nom de la BZgA du Institut de gérontologie de l’Université de Heidelberg. Il met en lumière le sujet de la santé des personnes âgées sous différents angles – en plus des personnes âgées, des experts en soins infirmiers et en médecine, en politique locale et des professionnels des médias ont été interviewés. Andreas Kruse: “Les résultats de l’étude prouvent que l’attitude envers la vie des répondants et leur vision de l’âge sont principalement positives. Dans le même temps, la vieillesse est également considérée comme un véritable défi. La conception responsable du monde et de soi-même ainsi que l’engagement des personnes âgées en matière de santé sont relativement forts, aussi bien dans les groupes d’âge les plus élevés que dans les plus âgés. “Par conséquent, la promotion de la participation sociale et des opportunités pour les autres est d’une importance cruciale pour les personnes de très La Conférence fédérale souligne les approches visant à promouvoir la mobilité, la participation et la qualité de vie des personnes âgées et se concentre en outre sur la santé des proches aidants ainsi que sur les possibilités de prévention et de soutien des personnes atteintes de démence.Pour plus d’informations sur la Conférence fédérale: https: // www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/bzga-konferenzen/bzga-bundeskonferenzen/2019/Les offres Le programme de formation au quotidien et les mondes de mouvements modèles de Lübeck font partie du programme BZgA “vieillir en équilibre”, de l’Association des assurances-maladie privées e. V. programme de formation quotidien: https: //www.aelter-werden-in-balance.de/atp/was-ist-das-atp/Lebecks de mouvements modèles: https: //www.aelter-werden-in-balance .de / lmb / was-ist-das-lmb / (Source: BZgA)

MIL OSI