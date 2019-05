French News: Site officiel de Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Pour les médias / Communiqués de presse / Visite du président de la République de Pologne à Poznań

Source: Président de la Pologne en polonais

22 mai 2019 (mercredi) Le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, se rendra à Poznań (voïvodie de Grande-Pologne).

Programme de presse: 15 h 30: Célébration des médailles du centenaire de l’indépendance retrouvée (Office de la voïvodie de Wielkopolska, 16/18 avenue Niepodległości)

Un discours du président de la République de Pologne est prévu.

Entrée de journalistes accrédités dans le secteur de la presse à partir de 14h45-15h15 Installation de camions de transmission jusqu’à 13.00-13.30.

Service de presse réservé aux personnes accréditées. Les accréditations (nom, prénom, nom de la rédaction, numéro de presse, numéro de téléphone et nom de la marque et numéro d’immatriculation de la voiture de transmission) sont acceptées par le bureau de la voïvodie de Wielkopolski à Poznań le: 21 mai 2019 (mardi) 10.00. Les informations sur les accréditations et les services de presse sont fournies par Tomasz Stube, téléphone: 609 307 063.

Des informations détaillées sur la participation du Président de la République de Pologne à l’événement sont données par le bureau de presse de la Chancellerie du Président de la République de Pologne, Maciej Wojtkiewicz, téléphone: 721 800 806. godz. 17h00 Participation à la célébration du 100e anniversaire de l’enseignement technique supérieur à Poznań (Foire internationale de Poznań, Earth Hall, 10, rue Głogowska)

Un discours du président de la République de Pologne est prévu. Entrée de journalistes accrédités dans le secteur de la presse à partir de 16h00-16h30, entrée B, pavillon 15. Installation de camions de transmission à 14.00 (porte numéro 1, entrée de la rue niadeckich). Service de presse réservé aux personnes accréditées. Les accréditations (nom, prénom, nom de la rédaction, numéro de presse, numéro de téléphone et nom de la marque et numéro d’immatriculation de la voiture de transmission) sont acceptées par l’Université de technologie de Poznan à: jusqu’au 21 mai 2019 (mardi) 10.00. Des informations sur les accréditations et le service de presse sont disponibles auprès de Jolanta Szajbe, téléphone: 604 630 367.

Le service de presse de la Chancellerie du Président de la République de Pologne, Katarzyna Gierałtowska, a communiqué des informations détaillées sur la participation du Président de la République de Pologne à cet événement, tél.: 721 800 799.

