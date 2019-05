French News: SPSU lance un service de paiement unique

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Service de paiement unifié Actuellement, le service est en mode test. Le site propose aux utilisateurs des services en sept groupes: hébergement dans des dortoirs de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, services supplémentaires dans des dortoirs recevant le paiement de services de communication (Internet), participation à des événements compte personnel en utilisant un compte universitaire. Le paiement est crédité instantanément. Toutefois, la mise à jour du solde du compte peut prendre jusqu’à trois jours ouvrables. En outre, les étudiants peuvent payer pour l’utilisation de blanchisseries, d’une salle de sport et d’une salle de billard, la location d’appareils électroménagers et d’équipements de sport et bien plus encore via le site.

Pour payer la dette de vivre dans un dortoir, vous n’avez plus besoin de spécifier le nombre de reçus – le système lui-même trouvera le document nécessaire. Auparavant, c’était un problème, car les reçus étaient perdus et des fautes de frappe étaient souvent faites.

«Lors de la commande de services domestiques, les reçus du campus ne sont plus nécessaires non plus. Cela simplifie et accélère considérablement le processus de commande de services. Auparavant, avant l’apparition du service, il était nécessaire d’émettre un reçu, puis d’effectuer le paiement, en précisant correctement tous les détails, puis de retourner au lieu de service. En conséquence, tout le monde a souffert: les opérateurs de services qui devaient émettre des reçus et saisir des informations dans 1C et les étudiants. Désormais, tout est automatisé et ni les employés de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg ni les étudiants ne s’occupent de la bureaucratie », a déclaré Dmitry Shishmakov, conseiller du recteur de l’Université d’État de St. Petersburg. Les universités et centres de recherche russes et étrangers peuvent apporter leur contribution à la participation à des écoles scientifiques, séminaires, conférences et formations. Un nouveau chèque de paiement des services est envoyé par courrier électronique. Ce nouveau service permettra aux lecteurs de la bibliothèque scientifique de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, nommée d’après M. Gorky, de payer rapidement une recherche thématique dans le catalogue électronique, de compiler et d’envoyer une liste de publications par courrier électronique, de fournir des documents de la bibliothèque. salle de lecture. Ici universanta, pré-réservé une place, pourra payer pour le logement à la base éducative et récréative universitaire “Horizon”, située sur la côte de la mer Noire. Et des représentants d’entreprises, d’organismes gouvernementaux et de grandes entreprises seront intéressés par la possibilité de payer pour les services du Centre d’expertise de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg. Au cours de la première quinzaine de juin, le service recevra des paiements pour tous les programmes d’enseignement supplémentaires, qui sont aujourd’hui plus de 800. Nous vous rappelons que lorsque vous payez avec l’Université d’État de Saint-Pétersbourg avec une carte bancaire PSCB, des frais correspondant à 0,5% du montant versé et 2% lors du paiement avec des cartes bancaires d’autres banques.

