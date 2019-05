French News: Un géologue de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg reconstitue le climat passé dans l’Arctique

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

La première partie des recherches des scientifiques est liée à l’étude du méthane, dont la présence dans les sédiments de fond peut être un marqueur des gisements d’hydrocarbures. Outre la recherche de gisements potentiels de pétrole et de gaz, les scientifiques sont confrontés à une tâche plus fondamentale: étudier les processus et les mécanismes de méthane pénétrant dans l’atmosphère. «Le méthane est l’un des gaz à effet de serre les plus efficaces. Dans l’océan, il apparaît soit à la suite de divers processus associés à l’activité de micro-organismes, soit en présence de gisements d’hydrocarbures. En raison de l’oxydation ou de la génération de méthane, des nodules de carbonate se forment souvent dans les sédiments de fond. Après avoir étudié la composition isotopique des minéraux carbonatés, on peut déterminer la source de carbone entrant dans leur réseau cristallin. Ainsi, nous savons avec certitude si un carbonate est associé à certains processus profonds, à la présence de dépôts ou à une origine bactérienne “, explique Alexei Krylov, associé du SPSU. L’unicité du lieu d’étude, l’océan Arctique, est le carbonate les précipitations dues aux basses températures ne s’accumulent pas. Il y a des minéraux uniques. Par exemple, l’ikaïte (CaCO3 * 6H2O), qui peut se former par temps froid, mais dès que les scientifiques le soulèvent à la surface, il s’effondre instantanément. Outre les ikait, des géologues étudient les carbonates de fer et de manganèse, ainsi qu’un échantillonneur spécial: un tube à écoulement direct de quatre mètres, qui perce les sédiments de fond sous son propre poids et envoie le cœur au navire pour étude ultérieure. Les matériaux obtenus permettront aux scientifiques d’effectuer une analyse détaillée des régimes de sédimentation dans l’océan Arctique.

Comme nous connaissons la structure géologique des principaux archipels arctiques, ainsi que leur composition minérale, nous, en trouvant des minéraux dans les sédiments de fond, pouvons comprendre où et à quelle heure ils sont arrivés à ce stade. En conséquence, il est possible de déterminer le type de glace qu’ils ont apporté dans la région – saisonnière ou vivace. Alexei Krylov, centre SPbSU

La glace et les icebergs, selon le scientifique, sont l’un des moyens de transit des matériaux géologiques dans la région étudiée. Ils sont capables de transporter des minéraux et des fragments de roche sur de longues distances. «Il existe trois principaux régimes climatiques d’accumulation des sédiments de fond: interglaciaire, glaciaire et deglaciation; ils correspondent à différents taux d’accumulation de sédiments. Ainsi, après avoir analysé les sédiments de fond en détail, on peut dire dans quelles conditions climatiques s’est produite la sédimentation », a souligné le professeur associé de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

