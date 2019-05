French News: Un nouveau programme de maîtrise a été présenté au forum de Musin au SPSU

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Les avocats ont abordé des questions d’actualité liées au développement de l’arbitrage, notamment l’arbitrage et les procédures d’arbitrage et de conciliation commerciales internationales, y compris la médiation et la conciliation.

Pour l’Université, la mémoire du professeur Musine est une partie importante de notre identité. Nous sommes fiers que Valery Abramovich ait été notre collègue et notre enseignant et nous essayons, dans la mesure du possible, de poursuivre et d’achever le travail qu’il a commencé. Dekan de la Faculté de droit de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg Sergey Belov

L’un de ces projets était la création d’un nouveau programme de maîtrise dont l’initiateur, l’inspirateur et le développeur était Valery Abramovich, dont la création était achevée et qui a ouvert cet été l’Université de Saint-Pétersbourg. Le superviseur du programme était un étudiant de Valery Musin – autorisé par la Fédération de Russie à la Cour européenne des droits de l’homme, vice-ministre de la Justice de Russie et professeur associé de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Mikhail Halperin. Au cours de la présentation, il a parlé de l’un des aspects les plus importants du nouveau programme: la formation se déroulera dans une langue étrangère: «L’idée était de Valery Abramovich de créer le programme en anglais afin que nos étudiants soient ouverts au monde entier. Je suis convaincu que la synergie existante et la science qui se développe activement aujourd’hui contribueront à unir toutes les principales facultés de droit, y compris la plus ancienne, l’Université de Saint-Pétersbourg, pour définir une nouvelle tendance dans le développement de l’arbitrage commercial international, en tenant compte du développement actif de la législation et du rechargement. domaines de la résolution des litiges après la réforme de l’arbitrage “. Le forum est dédié à l’avocat russe, l’un des fondateurs de l’école nationale du règlement alternatif des litiges, le professeur Valery Abra Movich Musin, qui a changé l’approche du droit civil dans notre pays: la formation durera généralement deux ans, mais sera divisée en deux parties: académique et pratique. Au cours de la première année, les étudiants participeront à des conférences, des séminaires et des classes de maître. La deuxième année sera consacrée à l’application pratique des connaissances acquises et à la rédaction des derniers travaux. Parmi les formations qui seront étudiées dans le cadre du programme – arbitrage institutionnel et arbitrage ad hoc, principes de droit international privé, réforme de la législation russe en matière d’arbitrage, convention de New York sur la reconnaissance. et l’exécution de sentences arbitrales étrangères et de nombreuses autres.Le programme a été développé en collaboration avec le Centre d’arbitrage russe de l’Institut russe d’arbitrage contemporain Mlle L’administrateur responsable du centre, Andrei Gorlenko, a déclaré que les conférenciers et les étudiants de l’Université auront l’occasion d’interagir avec des avocats étrangers en exercice, experts dans le domaine de l’arbitrage commercial, afin d’explorer des cas concrets. Universités allemandes avec l’Université de Saint-Pétersbourg et a rappelé que l’Université de Hambourg attend les étudiants de l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg pour travailler, a étudié e et de la formation pédagogique. Annette est convaincue que les diplômés du nouveau programme de maîtrise seront en demande non seulement sur le marché du travail russe, mais également sur le marché du travail européen.

Le milieu des affaires de Hambourg s’intéresse aux diplômés du nouveau programme Annette Tabarra, ministre des Relations internationales à Hambourg

Dans le cadre du forum, les participants ont partagé leur expérience en matière de création de branches de centres d’arbitrage en Russie, présenté plusieurs publications thématiques et discuté des premiers résultats de la réforme de l’arbitrage. En septembre 2016, deux nouvelles lois fédérales régissant le champ d’application de la procédure arbitrale sont entrées en vigueur simultanément. Suite à ces modifications, les avocats ont été confrontés à de nouvelles difficultés d’ordre pratique: formulation, acceptation et incorporation de clauses d’arbitrage dans les contrats. droit En décembre 2018, le recteur de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Nikolaï Kropatchev, est devenu l’un des premiers lauréats du prix.

