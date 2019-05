French News: DBV: Trois agriculteurs sur quatre souhaitent une connectivité Internet plus rapide

Source: Deutscher Bauernverband Selon les résultats du dernier baromètre économique DBV Agrar datant de mars 2019, 72% des agriculteurs allemands ne sont pas satisfaits de la connexion Internet de leurs entreprises. Ainsi, les critiques concernant une offre Internet insuffisante par rapport à l’année ont quelque peu diminué. En mars 2018, 77% des agriculteurs interrogés étaient insatisfaits de leur accès à Internet. L’offre d’internet rapide aux entreprises reste décevante. La disponibilité du haut débit mobile sur les terres agricoles requise pour l’agriculture de précision est encore pire pour les agriculteurs. Cette objection à 84% des agriculteurs (Mars 2018 87%). “Nous, les agriculteurs, avons besoin de toute urgence d’un réseau national à haut débit performant, également pour répondre aux exigences croissantes en matière de protection du climat et de l’environnement”, a lancé le président de l’Association des agriculteurs allemands, Joachim Rukwied. Le 14 mai, les potentiels d’utilisation efficace des ressources, de protection de l’environnement, de biodiversité et de bien-être des animaux ont été définis. DBV prend pleinement en charge les exigences relatives à la fourniture gratuite de données ouvertes orientée vers l’application, à la promotion du développement et de l’utilisation des technologies numériques, à une plus grande prise en compte de la formation et des normes ouvertes. La condition préalable à l’exploitation de ces potentiels demeure toutefois avant tout une infrastructure numérique à haute performance à l’échelle nationale dans la région, reposant sur des connexions par fibre optique et la technologie de radiocommunication mobile 5G. Par conséquent, l’Association des agriculteurs allemands attend du gouvernement fédéral jusqu’à l’annonce des vacances parlementaires annoncées: «stratégie globale pour les mobiles». des mesures concrètes garantissant une disponibilité rapide du haut débit à l’échelle nationale Le gouvernement fédéral travaille actuellement sur une stratégie globale ?? l’extension du réseau mobile, considérée comme un défi majeur, en particulier dans les zones rurales. L’enchère de fréquences toujours en cours ne fournit pas le grand regret de DBV que la couverture souhaitée dans l’expansion 5G vor.Der. Le baromètre économique et d’investissement agricole est réalisé trimestriellement. En mars 2019, l’institut d’études de marché Product + Market a interrogé près de 376 agriculteurs sur leur offre d’accès rapide à Internet.

