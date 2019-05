French News: Le BMW Team RBM triomphe à domicile à Zolder – Philipp Eng célèbre sa première victoire en DTM en Belgique.

Source: BMW GroupZolder. Le triomphe au retour du DTM à Zolder (BEL): Lors de la troisième course de la saison du DTM, Philipp Eng (AUT) a célébré sa première victoire en carrière dans la ZF BMW M4 DTM. Joel Eriksson (SWE) a fait la double victoire du BMW Team RBM dans le BMW M4 DTM de CATL. L’équipe du directeur de l’équipe, Bart Mampaey, a pour la première fois nié une course de DTM en Belgique. 35 ans après la victoire de Harald Grohs (GER) à la première manche du DTM de l’histoire, un autre pilote BMW de Zolder se retrouvait une fois de plus sur la plus haute marche du podium. Outre Eng et Eriksson, Marco Wittmann (GER), parti de la pole position de la BMW M4 DTM de Schaeffler, a également marqué des points au championnat des pilotes à la septième place. Avec 43 points, il a pu conserver son avance juste avant Eng (40 points). Bruno Spengler (CAN) a terminé dixième du BMW Bank M4 DTM. Il avait pris la tête après un bon départ depuis la troisième position et était en tête jusqu’à la phase jaune décisive.

Après 13 tours, la voiture de sécurité BMW M4 GTS DTM a rejoint le peloton après l’arrêt de Jake Dennis (GBR, Aston Martin) dans la voie des stands. Cela a été bénéfique pour Eng et Eriksson, qui avaient déjà effectué leurs arrêts de boxe obligatoires avec d’autres pilotes à ce moment-là. Eng a pris la tête lorsque le groupe avant, qui ne s’était pas arrêté avant la phase de voiture de sécurité, est venu changer de pneu et l’a amené en toute sécurité grâce à un rythme soutenu jusqu’à l’arrivée. Wittmann, Spengler, Sheldon van der Linde (RSA, Shell BMW M4 DTM) et Timo Glock (GER, JiVS BMW M4 DTM), qui figuraient parmi les leaders avant la phase jaune, reculent.

Réponses à la troisième course DTM 2019 à Zolder.

Rudolf Dittrich (responsable du développement des véhicules chez BMW Motorsport): “Félicitations à Philipp Eng pour la première victoire de sa carrière au DTM et au BMW Team RBM pour sa victoire à domicile en Belgique. Philipp a mené une course très forte et habile sur le plan tactique sur ce nouveau circuit exigeant qui ne pardonne aucune erreur. Il en va de même pour Joel Eriksson, qui a rendu parfaite la double victoire de l’équipe de Bart Mampaey. Au total, nous avons montré de solides performances d’équipe et d’excellentes performances avec les six véhicules, terminant dans le top 10 pour quatre DTM BMW M4. Malheureusement, Marco Wittmann, Bruno Spengler, Sheldon van der Linde et Timo Glock ont ​​eu de la malchance avec la phase de voiture de sécurité, sans quoi ils auraient été beaucoup plus impliqués. C’est génial 35 ans après que Harald Grohs ait remporté la première course du DTM à Zolder pour BMW, et revenir sur le podium 25 ans après le dernier départ d’une BMW en DTM, c’est génial. “

Bart Mampaey (BMW Team RBM): “Première victoire à domicile pour le BMW Team RBM, c’est incroyable. Je n’arrive toujours pas à y croire. Félicitations à Philipp et Joel pour cette course fantastique. Vous méritez vraiment ce succès. Aujourd’hui, je dois remercier les stratèges qui ont fait un excellent travail dans les tactiques de course. Malheureusement, Sheldon n’a pas eu beaucoup de chance avec la voiture de sécurité, mais il mérite également un compliment extraordinaire pour ses performances. “Philipp Eng (BMW ZM BMW M4 DTM n ° 25, BMW Team RMR, position de grille: 7ème, résultat de course: 1er, Classement des pilotes : 2., 40 pts.): “Cela prend un moment avant que je comprenne tout cela. La victoire est une expérience très dramatique. Lorsque j’ai passé en revue ma carrière, c’était un voyage extrêmement difficile de devenir pilote d’entreprise BMW et de rejoindre le DTM. Le fait que je sois inscrit aujourd’hui sur la liste des gagnants de la série de voitures de tourisme la plus difficile et la plus difficile au monde me rend extrêmement fier. Je suis aujourd’hui la personne la plus heureuse sur terre. Je suis reconnaissant d’avoir le droit de courir pour BMW, d’avoir une équipe en RBM qui me met toujours au défi, qui s’améliore constamment. C’est ce dont j’ai besoin. Je dédie cette victoire à mon mentor Charly Lamm, à qui je dois beaucoup en allant au DTM. Maintenant, j’espère que je serai plein de champagne après chaque course. “Joel Eriksson (BMW M4 DTM CATL n ° 47, BMW Team RBM, position sur la grille: 9ème, résultat de course: 2ème, note de conducteur: 9ème, 19 pts):” c’était super. Mon départ n’était pas vraiment bon, mais je savais que nous avions choisi une stratégie différente de celle de beaucoup d’autres. C’est pourquoi j’ai essayé de garder mon calme et de continuer à pousser. La voiture de sécurité était très bonne pour nous. En fin de compte, Nico Mueller a rendu ma vie difficile, mais j’ai pu le supporter et ramener la deuxième place à la maison. La reconnaissance est due à toute l’équipe en raison de la bonne stratégie. Félicitations également à Philipp Eng et à notre BMW Team RBM pour cette belle victoire à domicile. “Sheldon van der Linde (BMW M4 DTM n ° 31, BMW Team RBM, position de grille: 4ème, résultat de course: 11ème, classement du pilote: 13ème, 8 pts .): “La première partie de la course a été très bonne. J’ai pu rester dans ma position de départ. La voiture de sécurité ne nous a pas aidé. C’est vraiment pas de chance, mais j’espère que nous pourrons marquer des points à nouveau demain. Je suis content pour mon équipe et mes coéquipiers. Quelle belle réussite! “

Stefan Reinhold (Team Manager BMW Team RMG): “Félicitations à Philipp Eng, Bart Mampaey et à l’ensemble du BMW Team RBM. Vous méritez vraiment ce succès. Malheureusement, la voiture de sécurité a décidé de courir pour la deuxième fois après dimanche à Hockenheim. Parmi nos chauffeurs ont particulièrement souffert aujourd’hui. Nous sommes donc déçus. Notre consolation est qu’une BMW a gagné. “

Marco Wittmann (BMW M4 DTM n ° 11 Schaeffler, BMW Team RMG, position de départ: 1ère, résultat de course: 7ème, note du conducteur: 1ère, 43 pts): “En principe, la journée a été bonne, avec une pole position et trois points. Malheureusement, je n’ai pas encore eu un départ optimal – contrairement à Bruno Spengler, qui a pris une course sensationnelle depuis la troisième place. A partir de là, je suivais un bon rythme et pouvais facilement suivre Bruno, qui occupait la première place. Malheureusement, la voiture de sécurité a brisé ma course. C’est très énervant. Finalement, j’ai tout donné et j’en ai tiré le maximum. Je pense que nous avions le meilleur rythme de course, mais malheureusement cela ne devrait pas l’être. Félicitations à Philipp Eng, Joel Eriksson et au BMW Team RBM pour cette double victoire! “

Bruno Spengler (BMW Bank M4 DTM n ° 7, BMW Team RMG, position sur la grille: 3ème, résultat de course: 10ème, classement du pilote: 10ème, 18 pts): “Félicitations à Philipp Eng, Joel Eriksson et au BMW Team RBM. Mes qualifications et mon départ ont été très bons. Mais je pense que si j’avais joué à la loterie aujourd’hui, j’aurais eu plus de chance. Il n’y a plus rien à dire. “Timo Glock (BMW M4 DTM n ° 16, BMW Team RMR, position sur la grille: 6ème, résultat de course: 13ème, note du conducteur: 8ème, 20 pts):” L’ensemble du BMW Team RMG avait aujourd’hui pas de chance avec la phase de voiture de sécurité. Philipp Eng et Joel Eriksson avaient une meilleure main. Félicitations pour la double victoire. Mais je n’avais pas le rythme que je voulais dans la course et j’ai fini par finir à la fin – malheureusement sans le résultat souhaité. “

