French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki au pique-nique militaire à l’occasion du 100e anniversaire des soulèvements de Silésie

Le chef du gouvernement a souligné que la leçon qu’ils ont laissée dans la volonté des insurgés silésiens n’est pas seulement une leçon d’histoire sur le passé, mais aussi une leçon sur l’avenir. C’est une leçon sur le fait que la Pologne est un choix, souvent difficile – a-t-il déclaré, tout en exprimant sa gratitude à tous les insurgés qui ont contribué à la survie de la Politesse dans les terres de Silésie. Il a ajouté qu’aujourd’hui nous les suivons, nous construisons une Silésie forte pour la Pologne et une Pologne forte pour l’ensemble de la province de Silésie: samedi, sur deux places, dans le bâtiment historique du Sejm de Silésie, où le maréchal et les bureaux de la voïvodie ont accueilli un pique-nique militaire. Les célébrations d’aujourd’hui sont l’un des événements qui font partie des célébrations du centième anniversaire du déclenchement du premier soulèvement de Silésie en août.Le Premier ministre pourrait, lors de la cérémonie, voir l’équipement militaire, notamment: Le transporteur de troupes blindé à roues Rosomak, les chars T-34 et PT-91 Twardy, le lanceur de missiles Poprad et de nombreux véhicules spécialisés utilisés par l’armée et les services de l’uniforme. Parmi les attractions figurent des spectacles de majorettes, des spectacles d’orchestre militaire, des représentations de services en uniforme et des groupes de reconstruction, ainsi que des œuvres de Morawiecki au Monument aux insurgés de Silésie à Katowice.

