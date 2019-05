French News: Source de déchets organiques

Source: Ministère fédéral de l’environnement, Conservation de la nature, Construction et Sécurité des réacteurs, les déchets de cuisine et de jardin toujours dans la poubelle des déchets organiques, où sont extraites l’énergie et les matières premières. “Action Biotonne Allemagne” sensibilise et encourage davantage l’acceptation et la volonté de collecter les biodéchets.

Semaines d’action nationales pour la Biotonne du 18 mai au 9 juin 2019

Le recyclage peut être si simple et efficace: les déchets de cuisine et de jardin finissent toujours dans la poubelle des déchets biologiques, où sont extraites l’énergie et les matières premières. On y produit du biogaz, par exemple pour l’électricité verte et le chauffage, ou en remplacement du gaz naturel et du diesel, et d’autre part, il devient un compost pour les agriculteurs et les jardiniers des usines de compostage. “Action Biotonne Allemagne” attire l’attention sur ce sujet et encourage une plus grande acceptation et une volonté accrue de collecter les biodéchets. Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze: “Cela vaut la peine de collecter séparément les déchets de cuisine. Parce que les pelures de pommes de terre, de carottes ou de bananes sont de véritables ressources. Le compost produit à partir de celui-ci remplace les engrais artificiels et la tourbe nuisible au climat, tandis que le biogaz issu des biodéchets peut remplacer les combustibles fossiles dans la production d’électricité et de chaleur. C’est une réelle contribution à la transition énergétique, protège notre climat et encourage une utilisation judicieuse de nos ressources. C’est pourquoi j’appelle à l’introduction à l’échelle nationale de la poubelle à biodéchets par les villes et les comtés. Nous ne pouvons les utiliser que si les biodéchets sont collectés séparément pour la protection du climat. “L’action” Biotonne Deutschland “commencera le 18 mai. Il aide les municipalités à gérer leurs déchets localement. Les semaines nationales d’action sur la collecte séparée de la biodégradation, qui durent jusqu’au 9 juin 2019, sont soutenues par le ministère fédéral de l’Environnement dans le cadre du plan en 5 points pour moins de plastiques et plus de recyclage, ainsi que par l’Agence fédérale de l’environnement, l’Union allemande pour la conservation de la nature, l’Association des entreprises municipales, les associations de gestion des déchets, la Maria Krautzberger, présidente de l’Agence fédérale pour l’environnement: “À l’échelle nationale, nous pourrions collecter plus de trois millions de tonnes de biodéchets supplémentaires dans la corbeille de biodéchets. Les sacs en plastique, le verre et autres substances étrangères sont tabous. Parce que le bac bio et le compost représentent le cycle naturel et que personne n’aurait eu l’idée de jeter du plastique et du verre sur le tas de compost dans le jardin ou dans la nature. Cela ne fait donc pas partie de la bio-poubelle. »Cette année, dans le cadre de la campagne” Aktion Biotonne Deutschland “, les villes et les districts organisent des campagnes nationales pour des déchets biodégradables plus propres et propres, sans substances étrangères telles que les plastiques. Des informations sur la poubelle biologique sont disponibles sur le site Web national de la campagne. En outre, le numéro de service local de Biotonne est attribué à 140 villes et comtés, responsables de la poubelle de biodéchets dans près de 3 000 villes et communautés. En outre, il existe la recherche en ligne NABU pour des conseils généraux sur les déchets locaux.

Campagne “Non à la société à jeter” # moinsplus

18.05.2019 | Communiqué de presse n ° 071/19 | Communiqué de presse conjoint avec l’Agence fédérale de l’environnement

Plus d’informations

MIL OSI