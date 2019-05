Premier Mateusz Morawiecki na Pikniku Militarnym z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstań Śląskich

Source: President of Poland in Polish

Szef rządu podkreślił, że lekcja jaką zostawili w testamencie Powstańcy Śląscy, to nie tylko lekcja historii o przeszłości, ale też lekcja o przyszłości. To lekcja o tym, że Polska to jest wybór, często niełatwy wybór – mówił.

Wyraził też wdzięczność wobec wszystkich powstańców, którzy przyczynili się do przetrwania polskości na ziemiach Śląska. Dodał, że dzisiaj idziemy ich śladem, budujemy silny Śląsk dla Polski i budujemy silną Polskę dla całego województwa śląskiego.

W sobotę na terenie dwóch placów, przy historycznym gmachu Sejmu Śląskiego, gdzie dziś mieszczą się urzędy: marszałkowski i wojewódzki odbył się piknik wojskowy. Dzisiejsze uroczystości, to jedno z wydarzeń wpisujących się w obchody przypadającej w sierpniu setnej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego.

Prezes Rady Ministrów podczas uroczystości mógł zobaczyć sprzęt wojskowy, m.in. kołowy transporter opancerzony Rosomak, czołgi T-34 i PT-91 Twardy, wyrzutnię rakiet Poprad oraz liczne specjalistyczne pojazdy wykorzystywane przez wojsko i służby mundurowe. Wśród atrakcji znalazły się pokazy mażoretek, występy orkiestry wojskowej, prezentacje służb mundurowych oraz grup rekonstrukcyjnych.

Mateusz Morawiecki złożył również kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach.

