French News: ECKART 2019 GRAND ART DE CUISSON pour Franck Giovannini

Source: BMW Group Munich / Vienne. L’ECKART 2019 FOR GREAT COOKING ART est attribué à Franck Giovannini du Restaurant de l’Hôtel de Ville de la ville suisse de Crissier. L’élève du fondateur de “Hôtel de ville” et le cuisinier du siècle, Frédy Girardet, associe la concentration à l’essence des produits avec le plus grand savoir-faire.

“Franck Giovannini est un révolutionnaire tranquille. Il apprécie la tradition et, grâce à ses compétences, assure une modernisation de la cuisine spontanée et, par conséquent, l’une des cuisines modernes les plus excitantes de notre époque “, déclare le Dr med. Nicolas Peter, membre du conseil d’administration de BMW AG, Finance et mécène d’ECKART. Giovannini a convaincu le jury autour d’Eckart Witzigmann avec sa cuisine jeune, légère et élégante.

“La cuisine qui forme l’équipe de Crissier est la” Cuisine spontanée “du fondateur de” Hôtel de Ville “, Frédy Girardet, qui a été et continue d’être soigneusement et avec le plus grand respect pour le présent. Ce qui différencie Franck Giovannini des autres cuisiniers de sa génération, c’est son attitude respectueuse. Cela concerne avant tout les gens: ses invités, ses employés de cuisine et de service, ainsi que ses prédécesseurs du légendaire Hôtel de ville “, explique Eckart Witzigmann. Né en Suisse, il a appris son métier en Suisse, au Canada et aux États-Unis. Âgé de 45 ans, il a non seulement reçu trois étoiles au Guide Michelin et 19 points au Gault-Millau, mais également le titre de Chef de l’année 2018. Au Cooking Academy du restaurant 3 étoiles, il se consacre également à transmettre son savoir aux enfants Cuire des amis ou des professionnels.

Le groupe ECKARTThe BMW et l’ECKART Academy sont partenaires depuis 2012 et attribuent conjointement le prix Eckart Witzigmann pour ses réalisations exceptionnelles dans le secteur de la restauration. Le partenariat repose sur l’objectif commun de promouvoir une alimentation saine, une cuisine durable et une utilisation responsable des ressources. Les lauréats précédents sont Daniel Boulud, SAR Charles Prince de Galles, Elena Arzak, Anne-Sophie Pic, Harald Wohlfahrt, Dieter Kosslick, Ferran Adrià, Marc Haeberlin, Joël Robuchon, Alex Atala, Jon Rose, Mick Hucknall, Massimo Bottura, Dominique. Crenn, Andreas Caminada, Tiffany Persons, María Marte, Alain Ducasse, etc. Le Prix du plaisir durable et de la responsabilité sociale sera remis le 19 mai 2019 à Vienne. BMW Group Presse et relations publiques

