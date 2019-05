French News: “L’Allemagne est un grand gagnant de l’unification européenne”

Source: DGB – Exécutif fédéral Gouvernement fédéral / Steffen Kugler

Bienvenue écrit du président fédéral Frank-Walter Steinmeier à l’occasion des élections européennes. L’Allemagne est un grand gagnant de l’unification européenne. Il suffit de regarder dans les bureaux et les halls d’usines de notre pays. Notre économie profite du marché intérieur. Il bénéficie de la monnaie unique. Et il bénéficie du soutien de l’Europe en faveur d’un commerce mondial libre et équitable. Une Europe forte garantit des carnets de commandes bien remplis; cela garantit la prospérité et l’emploi, mais l’Union européenne est plus qu’un espace économique prospère. C’est aussi une promesse: pour des salaires équitables, de bonnes conditions de travail et une protection sociale fiable dans la concurrence internationale. La paix et la sécurité juridique prévalent dans l’Union européenne – ce n’est qu’ainsi que le commerce et les échanges pourront prospérer, mais cette Europe n’a jamais été tenue pour acquise. Et ce n’est même pas aujourd’hui. Nous, les citoyens, l’avons le jour du scrutin. Nous décidons quoi faire de l’Europe: tous les deux allemands ont voté lors des dernières élections au Parlement européen. Je souhaite qu’il fasse plus cette fois! Parce que comme dans toute élection, c’est: qui ne vote pas pour les autres décide.Deshalb ma demande: allez voter le 26 mai – donnez votre vote à l’Europe! Président fédéral Frank-Walter Steinmeier

