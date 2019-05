French News: Office fédéral des affaires étrangères pour l’aide d’urgence destinée à endiguer le virus Ebola dans l’est du Congo

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangèresPour bénéficier d’une aide humanitaire d’urgence destinée à contenir l’épidémie d’Ebola, le Ministère fédéral des affaires étrangères met maintenant quatre millions d’euros supplémentaires à la disposition de l’OMS dans l’est du Congo. L’Allemagne contribue donc de manière décisive à contenir l’épidémie d’Ebola. Il soutient le traitement des personnes infectées et des mesures préventives telles que la vaccination des personnes à risque et dans le domaine de l’hygiène et de l’approvisionnement en eau de boisson. Cela complète les projets humanitaires financés par l’Allemagne par des organisations internationales et des organisations non gouvernementales allemandes visant à se préparer dans des pays voisins tels que l’Ouganda, le Burundi et le Sud-Soudan (par exemple, des dépistages médicaux réguliers aux passages frontaliers). Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun cas d’Ebola.

