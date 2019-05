French News: Philipp Eng monte à nouveau sur le podium pour BMW à Zolder et prend la tête du classement des pilotes DTM.

Source: BMW GroupZolder. Philipp Eng (AUT) a connu le week-end DTM le plus réussi de sa carrière à Zolder (BEL). Après sa première victoire samedi, il a terminé deuxième de sa BMW M4 DTM ZF dimanche après René Rast (GER, Audi). En conséquence, il a pris la tête du classement des pilotes avec 59 points. Sheldon van der Linde (RSA, BMW M4 Shell DTM) a signé la pole position lors de sa quatrième course au DTM en tant que plus jeune pilote BMW de tous les temps et est ainsi entré dans les livres d’histoire. En course, la recrue du DTM est cinquième. Pendant longtemps, van der Linde a terminé troisième sur le podium, mais a perdu deux places dans le dernier tour. Bruno Spengler (CAN, Banque BMW M4 DTM) et Joël Eriksson (SWE, CATL BMW M4 DTM) se sont également classés septième et dixième dans le top dix. Timo Glock (GER, BMW M4 DTM de JiVS) était bien dans la course depuis longtemps, mais a laissé tomber sa voiture endommagée après quelques duels peu de temps avant la fin de la course. Il a été classé 14ème.

Marco Wittmann (GER, BMW M4 DTM Schaeffler) a rencontré Robin Frijns (NED) d’Audi à l’arrière lors d’un duel au 23e tour. Frijns a pris sa retraite et la voiture de sécurité BMW M4 GTS DTM est entrée en piste. Wittmann a écopé d’une pénalité de drive-in et est retombé à la 13e place.

Réponses à la quatrième course DTM 2019 à Zolder.

Rudolf Dittrich (responsable du développement des véhicules chez BMW Motorsport): “Nous pouvons être très satisfaits après deux week-ends de course de la saison DTM 2019. Jusqu’ici, nous avons atteint la pole position dans les quatre courses de la saison, remportant deux courses et réalisant un total de quatre podiums. Cela montre clairement à quel point tout le monde a bien travaillé l’hiver dernier au développement du nouveau véhicule et du moteur turbo. Le BMW Team RBM a disputé un match fantastique à domicile à Zolder: après avoir remporté la victoire de Philipp Eng et la deuxième place de Joel Eriksson samedi, la pole de Sheldon van der Linde et la deuxième place ont été remportées par Philipp Eng dimanche. Félicitations à Bart Mampaey et à son équipe, ainsi qu’à Philipp, qui a passé un week-end sensationnel. Félicitations également à Sheldon, qui est entré dans les annales de l’histoire lors de sa quatrième course au DTM en tant que plus jeune pilote BMW en pole position. Dommage qu’en course, ce n’était pas suffisant pour le premier podium. Après les deux courses en Belgique, nous sommes en tête du classement des pilotes avec Philipp. Nous voulons poursuivre sur cette lancée dans trois semaines à Misano. “

Bart Mampaey (BMW Team RBM): “Les positions de départ trois et deuxièmes dans une course excitante pour Philipp Eng sont de très bons résultats. C’est aussi un grand pas en avant dans le championnat. En regardant Sheldon van der Linde, la fin est un peu décevante puisqu’il partait de la pole position et défendait sa troisième place dans la course jusque peu avant la fin. Perdre deux virages avant la fin de la course est dommage. Néanmoins, il a réalisé une excellente performance, en assurant la pole, en obtenant de bons points et en suivant bien les pilotes expérimentés. Dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits. “Philipp Eng (BMW M4 DTM n ° 25, BMW Team RMR, position sur la grille: 3ème, résultat de course: 2ème, classement du pilote: 1., 59 pts):” La course a été extrêmement dure aujourd’hui. , en fait l’un des plus difficiles de ma carrière jusqu’à présent. Après un bon départ, j’ai fait une erreur au deuxième tour et j’ai continué tout droit. Bien sûr, alors j’ai dû me battre pour ma position. Le résultat montre que nous avons fait du très bon travail lors des quatre premières courses. Je ne peux que remercier tout le monde chez BMW Motorsport et mon équipe pour avoir eu une voiture aussi fiable et rapide – à la fois en qualifications et en course. Nous prenons les 19 points et, bien sûr, la tête au classement général, même si ce n’est qu’un instantané, bien sûr. ” : 10., 21 pts): “J’ai terminé troisième avec un tour à faire. Malheureusement, j’ai laissé la porte un peu ouverte dans le combat contre Jamie Green, puis j’ai été doublé par Mike Rockenfeller. À la fin, il y a une cinquième place. Mais je suis toujours incroyablement heureux de ma qualification et de ma première pole position au DTM. “

Joel Eriksson (BMW M4 DTM n ° 47, BMW Team RBM, position sur la grille: 10ème, résultat de course: 10ème, note du conducteur: 11ème, 20 pts): “La course ne s’est pas déroulée comme prévu. Le deuxième arrêt aux stands pendant la phase de sécurité n’a finalement pas porté ses fruits. Nous avons essayé une stratégie alternative. Cela n’a pas fonctionné. Il est maintenant temps de se concentrer sur Misano. “

Stefan Reinhold (Team Manager BMW Team RMG): “Après des qualifications mitigées, nous avons assisté à une course très agitée aujourd’hui. Nous devons tout regarder à nouveau en paix. Ce fut une course très difficile pour nous au niveau des stands en termes de stratégie. Nous avons montré une fois de plus avec une grande efficacité ce que nos stratèges sont capables de faire. Mais nous ne pouvons pas être satisfaits du résultat, car avec les performances de la voiture d’aujourd’hui, nous aurions certainement été plus à fond. Néanmoins, un grand merci à toute l’équipe, qui a encore une fois réalisé un travail remarquable. “

Bruno Spengler (BMW Bank M4 DTM n ° 7, BMW Team RMG, 15e position sur la grille, résultat de course: 7ème, note du pilote: 8ème, 24 pts): “Cela aurait pu être pire. Hier, j’ai mené la course et j’ai malheureusement terminé dixième à cause de beaucoup de malchance en raison d’une phase de voiture de sécurité. Aujourd’hui, j’ai commencé à la 15e place et j’ai franchi la ligne d’arrivée à la septième place. La stratégie de l’équipe était géniale. Nous avons pris beaucoup de risques, mais cela a porté ses fruits. Merci pour ça. L’équipe a fait un travail énorme. Nous avons gagné des points importants. “

Marco Wittmann (BMW M4 DTM Schaeffler n ° 11, BMW Team RMG, position de grille: 7ème, résultat de course: 13ème, note du conducteur: 3ème, 43 pts): “Nous avions encore un bon rythme, mais l’accident avec Robin Frijns m’a laissé fait une pénalité de drive-in et m’a coûté la course. J’ai essayé de le dépasser. Il a eu un homme de passage au premier virage et a suivi ma ligne de conduite. J’étais plus rapide avec des pneus plus frais, puis je l’ai frappé et fait demi-tour. La situation était difficilement évitable à mon avis. C’était dommage, bien sûr. “

Timo Glock (BMW M4 DTM n ° 16, BMW Team RMR, position sur la grille: 5ème, résultat de course: 14ème, classement du pilote: 12ème, 20 pts): “Les qualifications et la première partie de la course se sont bien déroulées pour moi. Plus tard, je me suis retrouvé coincé derrière Robin Frijns, me concentrant sur le maintien de ma position. Malheureusement, j’ai perdu du terrain lors de l’arrêt aux stands et suis tombé derrière Philipp Eng. Après la phase de voiture de sécurité, il a fallu contacter Marco Wittmann au moment de la reprise. Après cela, ma voiture a été endommagée. “

