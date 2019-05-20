А. Башкин принял участие в торжественной церемонии вступления в «Юнармию» учеников одной из школ Астрахани

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор передал директору учреждения атрибутику юнармейского движения.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области принял участие в торжественной церемонии вступления в «Юнармию» учеников средней общеобразовательной школы №8 Астрахани.

Александр Башкин принял участие в торжественной церемонии вступления в «Юнармию» учеников одной из школ Астрахани

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Александр Башкин принял участие в торжественной церемонии вступления в «Юнармию» учеников одной из школ Астрахани

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Александр Башкин принял участие в торжественной церемонии вступления в «Юнармию» учеников одной из школ Астрахани

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Александр Башкин принял участие в торжественной церемонии вступления в «Юнармию» учеников одной из школ Астрахани

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Александр Башкин принял участие в торжественной церемонии вступления в «Юнармию» учеников одной из школ Астрахани

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Александр Башкин принял участие в торжественной церемонии вступления в «Юнармию» учеников одной из школ Астрахани

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Под звуки гимна Российской Федерации знамённая группа активистов движения внесла юнармейское знамя.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Александр Башкин. Сенатор передал атрибутику юнармейского движения директору школы Татьяне Муравьёвой.

В церемонии приняли участие заместитель руководителя Агентства по делам молодёжи Астраханской области Виктор Нуртазин и начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Павел Мамонтов, учителя и учащиеся школы. С творческим номером перед собравшимися выступил активист отряда СОШ № 36 Даниил Лесных.

В ряды движения в этот день вступили 50 юношей и девушек.

В завершение официальной части мероприятия состоялась презентация движения «Юнармия», ребята узнали о деятельности направлений организации и поделились своими впечатлениями от увиденных роликов. На спортивной площадке инструкторы и активисты провели пробную сдачу норм ГТО.

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