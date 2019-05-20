В Волгоградской области после прокурорского вмешательства ребёнок-инвалид обеспечен лекарственным средством

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратура г. Волжского Волгоградской области провела проверку по обращению матери 7-летнего ребёнка-инвалида о нарушении его права на бесплатное лекарственное обеспечение.
Установлено, что мальчик нуждается в систематическом введении лекарственного препарата.
Несмотря на это, комитетом здравоохранения области в предоставлении бесплатного лекарства больному было отказано под предлогом того, что лекарственный препарат не входит в перечень препаратов для льготного лекарственного обеспечения.
В соответствии с действующим законодательством дети-инвалиды обеспечиваются бесплатно всеми лекарственными средствами по медицинским показаниям.
По результатам проверки прокуратурой в интересах ребенка-инвалида предъявлено в суд исковое заявление об обязании комитета здравоохранения Волгоградской области обеспечить несовершеннолетнего лекарственным препаратом.
Решением Волжского городского суда требования прокурора удовлетворены.
В настоящее время во исполнение судебного решения комитетом здравоохранения Волгоградской области осуществлена закупка необходимого лекарственного средства, малолетний ребёнок получает положенное ему бесплатное лечение.
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