В Волгоградской области после прокурорского вмешательства ребёнок-инвалид обеспечен лекарственным средством

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Волжского Волгоградской области провела проверку по обращению матери 7-летнего ребёнка-инвалида о нарушении его права на бесплатное лекарственное обеспечение.

Установлено, что мальчик нуждается в систематическом введении лекарственного препарата.

Несмотря на это, комитетом здравоохранения области в предоставлении бесплатного лекарства больному было отказано под предлогом того, что лекарственный препарат не входит в перечень препаратов для льготного лекарственного обеспечения.

В соответствии с действующим законодательством дети-инвалиды обеспечиваются бесплатно всеми лекарственными средствами по медицинским показаниям.

По результатам проверки прокуратурой в интересах ребенка-инвалида предъявлено в суд исковое заявление об обязании комитета здравоохранения Волгоградской области обеспечить несовершеннолетнего лекарственным препаратом.

Решением Волжского городского суда требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время во исполнение судебного решения комитетом здравоохранения Волгоградской области осуществлена закупка необходимого лекарственного средства, малолетний ребёнок получает положенное ему бесплатное лечение.

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