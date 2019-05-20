В Калининграде военными прокурорами восстановлены трудовые права граждан

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Военная прокуратура Балтийского флота провела проверки исполнения требований трудового законодательства в акционерном обществе «94 автомобильный ремонтный завод».

Установлено, что 25 сотрудникам предприятия своевременно не выплачивалась заработная плата. Задолженность перед работниками составила 4 млн. рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление нарушенных прав граждан на своевременную оплату труда, задолженность перед 25 сотрудниками АО «94 автомобильный ремонтный завод» по заработной плате в сумме более 4 млн. рублей погашена полностью.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI