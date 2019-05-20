В Омской области благодаря прокуратуре восстановлены трудовые права 294 работников сельскохозяйственного предприятия

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Павлоградского района Омской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Колос».

Установлено, что перед 294 работниками имелась задолженность по заработной плате, которая за февраль-март 2019 года превысила 2,5 млн. рублей.

В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства прокуратурой района генеральному директору организации внесено представление.

Кроме того, руководитель предприятия по постановлению прокурора района привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), ему назначено наказание в виде штрафа.

В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за указанный период погашена.

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