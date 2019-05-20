Итоги Всероссийского субботника «Зеленая Весна» подвели в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Source: Gazprom in Russian

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20 мая 2019, 20:00

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Десятки экологических акций провели работники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Весна — 2019», который в этом году проходил по всей стране с 20 апреля по 20 мая.

Организаторами масштабного события выступает Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы. Ежегодно неизменным участником природоохранной акции становятся газовики разных структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

В 2019 году экосубботник затронул семь субъектов Юга России, где расположены производственные и социальные объекты газотранспортного предприятия: Ставропольский край, Астраханская и Ростовская области, республики Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Участниками «Зеленой Весны» стали 2300 работников компании, а также школьники, студенты и активисты региональных общественных объединений и организаций.

В рамках федеральной экоакции газовики очистили 60 гектаров земли, собрали 90 тонн мусора. Работники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» убирали городские парки и скверы, производственные объекты, детские площадки, места отдыха, акватории семи водных объектов региона. Субботник проводили на берегу Новотроицкого водохранилища, рек Терек, Серебряная Воложка и Медведка. Большое внимание сотрудники газотранспортного предприятия уделили озеленению и благоустройству территорий. По итогам экоакции высадили 360 деревьев, а также разбили 30 новых цветников.

Самыми яркими мероприятиями «Зеленой Весны — 2019» стали экологические квесты и викторины с воспитанниками дошкольных и общеобразовательных учреждений региона, конкурсы детских рисунков, открытые экоуроки, посвященные Всемирному дню экологических знаний, велопробеги, акции по сбору макулатуры.

«Масштаб Всероссийского экологического субботника с каждым годом на нашем предприятии только увеличивается, — рассказывает генеральный директор ООО „Газпром трансгаз Ставрополь“ Алексей Завгороднев. — Мы уделяем внимание очистке территорий природных заповедников и заказников, расширяем деятельность по улучшению условий существующих экосистем, проводим большую работу по повышению уровня экологической культуры подрастающего поколения».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».

Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и республику Южная Осетия.

В состав ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодные объемы транспортировки и поставки газа составляют от 60 до 70 млрд куб. м. Общая протяженность газопроводов превышает 8 тыс. км. Компания эксплуатирует 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов, общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, а также более 360 газораспределительных станций.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно функционирует Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, соответствующая международной системе менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18000:2007.

Система экологического менеджмента газотранспортного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В компании работает более 7,5 тыс. человек. Головной офис расположен в городе Ставрополе.

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