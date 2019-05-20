Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#пилотируемая космонавтика#космодромы#Союз МС-1320.05.2019 14:47

Корабль «Союз МС-13» прошел вакуумные испытания

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС). Сегодня были завершены испытания ТПК на герметичность в вакуум-камере, после чего специалисты предприятий Роскосмоса провели его перевозку в монтажно-испытательный корпус для дальнейшей подготовки.

Цикл испытаний космической техники в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах на сегодня остается наиболее объективным методом контроля герметичности в наземных условиях, обеспечивая проверку заданных жестких требований герметичности.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» намечен на 20 июля 2019 года. Корабль должен доставить на МКС экипаж в составе командира Александра Скворцова (Роскосмос), Луки Пармитано (бортинженер, ESA) и Эндрю Моргана (бортинженер, NASA).

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