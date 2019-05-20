ООО «Газпром геологоразведка» запатентовало два новых изобретения

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 мая 2019, 19:45

ООО «Газпром геологоразведка» стало обладателем двух очередных патентов на изобретения.

Авторский коллектив в составе начальника Управления по организации геологоразведочных работ на шельфе (Москва) Владислава Хоштарии и его коллег Сергея Дмитриева, Сергея Курдина и Антона Мартына запатентовали изобретение в области исследования скважин, связанное с изучением проб пластовой воды в скважинах для дальнейшего анализа физико-химических свойств воды и использования полученных данных при подсчете запасов углеводородного сырья.

Техническое решение направлено на повышение эффективности и оптимизации геологоразведочных работ. Представленный способ позволит отбирать кондиционные пробы пластовой воды в открытом стволе и исключить испытание в колонне, что в итоге сократит время и финансовые затраты на строительство скважин.

Еще одно изобретение было создано сотрудниками Инженерно-технического центра (ИТЦ) компании. Александр Романов, начальник отдела геологического моделирования, совместно с заместителем начальника ИТЦ по моделированию Алексеем Дорошенко предложили способ моделирования эффективных газо- и нефтенасыщенных толщин залежей углеводородов. Технический результат — повышение эффективности геологоразведочных работ и проектирования разработки месторождений нефти и газа за счет использования более полного массива имеющейся геолого-геофизической информации.

«Мы проводим геологоразведочные работы в сложных геологических и суровых климатических условиях, в том числе на арктическом шельфе с очень короткими навигационными сезонами, поэтому задачи повышения эффективности геологоразведки стоят очень остро. Сплав большого практического опыта и научных разработок специалистов позволяет находить решения, которые будут способствовать не только расширению компетенций внутри компании, но развитию нефтегазовой отрасли в целом», — сказал генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов.

Справка

ООО «Газпром геологоразведка» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее проведение всего комплекса геологоразведочных работ по поиску новых месторождений и залежей углеводородов на суше и шельфе Российской Федерации, а также доразведку запасов уже открытых месторождений и их подготовку к разработке. Основная цель деятельности компании — восполнение минерально-сырьевой базы Группы «Газпром».

ООО «Газпром геологоразведка» осуществляет производственную деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Центральной России, на шельфах Карского, Баренцева, Охотского морей.

В ООО «Газпром геологоразведка» внедрена интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001–2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007 применительно к геологоразведочным, геофизическим и геохимическим работам в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Коллектив насчитывает около 1000 человек. Головной офис находится в Тюмени.

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