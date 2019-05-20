Source: Russia – Council of the Federation

Временная комиссия СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ завершила рабочую поездку в Читу и Якутск.

Временная комиссия СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ завершила рабочую поездку в Читу и Якутск. Делегацию возглавил председатель Комиссии, председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

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Работа сенаторов проводилась по тематическим направлениям: здравоохранение, образование, спорт, культура, жилье и городская среда, трудоустройство осужденных, переработка мусора.

Делегация встретилась с членами общественной палаты, представителями малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, обманутыми дольщиками, побеседовала с многодетными родителями, провела совещание по вопросам реализации программы «Дальневосточный гектар», посетила фермерское хозяйство.

Мы подготовили обращения по ряду вопросов, которые поставили на контроль по результатам встреч

«Мы уже подготовили обращения по ряду вопросов, которые поставили на контроль по результатам встреч. Это касается предоставления жилья, а также мест в детских садах», — сообщил Андрей Кутепов.

Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ в Читу и Якутск

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ в Читу и Якутск

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Андрей Кутепов

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ в Читу и Якутск

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ в Читу и Якутск

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ в Читу и Якутск

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ в Читу и Якутск

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ в Читу и Якутск

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ в Читу и Якутск

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ в Читу и Якутск

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ в Читу и Якутск

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Рабочая поездка членов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ в Читу и Якутск

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В ходе поездки состоялись расширенные совещания, на которых сенаторы отчитались о проделанной работе, внесли предложения и озвучили замечания.

Андрей Кутепов акцентировал внимание на важности совершенствования методов и форм контроля, как одном из ключевых условий повышения качества государственных и муниципальных услуг. Сенатор напомнил, что в этом году поставлена задача — перейти на риск-ориентированный подход во всех видах контрольно-надзорной деятельности.

«Как и в остальных регионах, в Забайкальском крае и в Республике Саха (Якутия) есть свои проблемные вопросы, которые нужно решать совместно с федеральными структурами. Мы будем работать в этом направлении», — подытожил Андрей Кутепов.

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