Т. Гигель: Всероссийский день посадки леса помогает обратить внимание общественности на важность экологического воспитания

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в весенней акции посадки саженцев деревьев, прошедшей в Республике Алтай.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в весенней акции посадки саженцев кедра и липы, которая прошла в регионе во Всероссийский день посадки леса 18 мая.

Ежегодно на территории Республики высаживается порядка 2 млн деревьев

Сенатор отметила, что ежегодно на территории Республики высаживается порядка 2 млн деревьев как хвойных, так и лиственных пород. «Это способствует возрождению зеленых насаждений, утраченных в ходе хозяйственной рубки, а также из‑за насекомых-вредителей и лесных пожаров», — сказала парламентарий.

Татьяна Гигель приняла участие в весенней акции посадки саженцев кедра и липы, которая прошла в регионе во Всероссийский день посадки леса

Татьяна Гигель подчеркнула, что число участников Всероссийского дня посадки леса из года в год растет. Это мероприятие помогает обратить внимание широкой общественности на важность экологического воспитания и культуры поведения в лесах.

По словам сенатора, со временем у каждого жителя Республики Алтай может появиться как минимум одно посаженное им дерево.

«Роль лесов в нашей жизни трудно переоценить. Они оказывают влияние на жизнедеятельность человека, выступают гарантом экологической безопасности», — отметила парламентарий.

Среди участников акции были врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, ХорохординОлег ЛеонидовичВременно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай депутаты регионального парламента, представители ряда республиканских ведомств и организаций.

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