Т. Кусайко: Законопроект предполагает создание межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стала соавтором проекта закона о повышении безопасности отдыха детей.

Основная цель предлагаемых изменений в закон о гарантиях прав ребенка — обеспечение качества и безопасности детского отдыха и оздоровления, а также предупреждение нарушении законодательства в этой сфере, сообщила член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

Сенатор стала соавтором законопроекта «О внесении изменении в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей».

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«Законопроект предполагает создание и организацию работы межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления, а также установление регламента их деятельности», — сказала Татьяна Кусайко. Парламентарий добавила, что создавать такие комиссии будут вправе органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления.

На сегодняшний день нет достаточной правовой основы для координационной работы с организациями детского отдыха

По словам сенатора, в состав комиссий могут включаться представители органов законодательной и исполнительной власти регионов, а также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный надзор в сфере образования, надзор за соблюдением трудового законодательства, в области защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор, государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, представители органов местного самоуправления, общественных объединений.

«На сегодняшний день нет достаточной правовой основы для координационной работы с организациями детского отдыха и оказания им необходимой методической и практической помощи. Именно для такой работы, а также для открытого публичного межведомственного взаимодействия в этой сфере и взаимодействия с родительской общественностью необходимо создание системы региональных комиссий», — сообщила Татьяна Кусайко.

По ее словам, в задачи комиссий будет входить коммуникация с федеральными органами государственной власти, а также проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями организаций отдыха, в том числе в форме ежегодных семинаров, организуемых с участием представителей МЧС России, Роспотребнадзора и др.

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