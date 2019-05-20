French News: Візова реєстрація

Source: Ministère des affaires étrangères de la Pologne en polonais

Документи можна подавати у Пункті прийому візових анкет або у Консульстві. Детальніше. На подачу документів необхідно завчасно зареєструватись. Перевірити найближчі вільні терміни реєстрації можна тут, 1 березня 2018 р. відмінено систему реєстраціі для осіб, які подають документи на візу Шенген у Пунктах прийому візових анкет. Заявники зможуть подати документи без попереднього запису. Територіальна компетенція Генеральних Консульств Республіки Польща в Україні та Консульського відділу Посольства РП в Україні Генеральне Консульство у Львові: Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області. Генеральне Консульство у аркові: арковська, Дарков ьаркова, Дарков аркова, Дарков аркова, Донерана Генеральне Консульство у Вінниці: Вінницька, Чернівецька, Житомирська та Хмельницька області Генеральне Консульство в Луцьку: Волинська, Рівненська та Тернопільська області. Генеральне Консульство в Одесі: Одеська, Херсонська та Миколаївська області. Консульський відділ Посольства РП в Україні: м. Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська та Кіровоградська області.