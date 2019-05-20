French News: Страхування sur візу D

Source: Ministère des affaires étrangères de la Pologne en polonais

Нагадуємо, що заявники, які подають документи з метою отримання національної візи у польських консульських установах повинні представити документ, що підтверджує наявність медичного страхування на території Польщі або медичного страхування подорожуючих за кордон з мінімальною сумою страхового покриття 30 000 євро. Строк дії страхового полісу повинен покривати весь термін перебування іноземця на території Польщі та всі витрати, що можуть виникнути під час перебування у зв’язку з терміновою потребою повернення з медичних міркувань, потребою надання термінової медичної допомоги, невідкладної госпіталізації або у зв’язку зі смертю . В цих випадках страховик зобов’язується покрити вартість наданих застрахованій особі послуг для оплати медичних витрат безпосередньо на користь суб’єкта, що надає ці послуги. Вимоги до медичного страхування подорожуючих зазначені в Законі про іноземців від 12 грудня 2013 р. Після здійснення аналізу полісів медичного страхування подорожуючих, що подають заявники разом із заявами про видачу національних віз, стверджено, що не всі страхові компанії виконують зобов’язання страхувальника перед польськими медичними закладами, а фінансові ризики, пов’язані з наданням медичних послуг, обтяжують медичні заклади. Особи, що звертаються з метою отримання національної візи та подають з комплектом документів поліс медичного страхування подорожуючих за кордон, не завжди усвідомлюють обмеження, що виникають в межах відповідальності страховика, у зв’язку з конкретними страховими випадками, що виникають з умов страхового договору. У зв’язку з вищенаведеним, особи, що потребують медичної допомоги на території Польщі, часто стикаються з проблемами. Дбаючи про страхову безпеку заявників, що звертаються з метою отримання візи, польські консульські установи на Україні прийматимуть виключно поліси медичного страхування подорожуючих за кордон, які гарантують повну відповідальність страховика в межах суми страхування та в межах страхових виплат, заявлених в полісі страхування. В зв’язку з вищенаведеним визнаються страхові поліси з мінімальним покриттям 30 000 євро, які є дійсними протягом цілого терміну перебування іноземця на території Польщі, що покриває всі видатки, які можуть виникнути під час перебування на цій території у зв’язку з терміновою потребою повернення з медичних міркувань, потребою надання термінової медичної допомоги, невідкладної госпіталізації або у зв’язку зі смертю. В цих випадках страховик зобов’язується покрити надані застрахованій особі кошти для оплати медичних послуг безпосередньо на користь суб’єкта, що надає ці послуги на основі виставленого рахунку. При купівлі страхових полісів медичного страхування подорожуючих за кордон просимо уважно вивчати умови договору страхування. Деякі страхові поліси передбачають вимогу покриття коштів надання медичних послуг безпосередньо застрахованою особою з його власних фінансових засобів та їх повернення страховиком на території тієї країни, де поліс був придбаний в майбутньому періоді. На підставі перевірки полісів медичного страхування, які надавалися разом із заявами про видачу національних віз у польських консульських установах, створено нижче вказаний перелік страхових компаній, поліси яких можуть визнаватися як такі, що відповідають вимогам, про які йдеться у Законі про іноземців та можуть бути підставою для видачі національних віз, за ​​умови, що будуть виконані інші вимоги необхідні для видачі візи. Також слід зазначити, що у випадку, якщо страхувальник надає різні поліси страхування в рамках різних програм страхування, консулом буде проаналізований кожен конкретний страховий поліс у процесі розгляду візової заяви. Перелік страхових компаній, поліси яких відповідають вимогам, зазначеним у Законі про іноземців: ПЗУ УкраїнаПРОВІДНАГАРДІАНЕТАЛОНКНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУПЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ Якщо до комплекту документів заявник долучить поліс медичного страхування подорожуючих за кордон, що є виданий іншим страховиком (не зазначеним у вищенаведеному списку) консул буде перевіряти, чи умови договору страхування даного полісу дійсно гарантують медичним закладам на території Польщі заспокоєння своїх вимог щодо страховика. У випадку, якщо страховий поліс не буде відповідати вищезгаданим вимогам, консул матиме підстави відмовити у наданні візи. Інформуємо також, що є заплановане проведення аналізу усіх медичних страхових полісів, які представлені на території України, з метою перевірки, чи відповідають вони вимогам, зазначеним у Законі.