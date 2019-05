French News: À Kaliningrad, les procureurs militaires ont rétabli les droits des citoyens en matière de travail

Le bureau du procureur militaire de la flotte balte a procédé à des inspections visant à vérifier le respect des exigences de la législation du travail dans la société par actions “Usine de réparation automobile 94”. Il a été établi que 25 employés ne recevaient pas leur salaire dans les délais. Les dettes envers les employés s’élevaient à 4 millions de roubles. En raison des mesures prises par le procureur pour rétablir le droit des citoyens violés de recevoir une rémunération en temps voulu, les dettes de 25 employés de l’usine de réparation d’automobiles JSC 94 pour un salaire supérieur à 4 millions de roubles ont été entièrement remboursées Cette information et d’autres peuvent être trouvées sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

