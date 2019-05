French News: Appartements approuvés de janvier à mars 2019: -2,8% par rapport à la même période de l’année dernière

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Augmentation du nombre de permis de construire exclusivement dans les maisons unifamiliales

Communiqué de presse n ° 191 du 20 mai 2019

WIESBADEN – De janvier à mars 2019, la construction de 75 600 appartements a été approuvée en Allemagne. Selon l’Office fédéral de la statistique (Destatis), ce chiffre était inférieur de 2,8% Les permis de construire qu’à la même période l’an dernier. Les permis s’appliquaient aux nouveaux bâtiments ainsi qu’aux travaux de construction des bâtiments existants.

De janvier à mars 2019, environ 65 700 appartements ont été approuvés dans des bâtiments résidentiels nouvellement construits. Cela représente 3,4% ou 2 300 appartements de moins qu’au cours de la même période de l’année précédente. Seul le nombre de permis de construire pour les maisons unifamiliales a augmenté (+2,3%). En revanche, le nombre de permis de construire pour des maisons à deux familles a diminué de 4,0% et le nombre d’immeubles à appartements approuvés de 4,4%.

Dans les nouveaux bâtiments non résidentiels, approuvés de janvier à mars 2019, la superficie en construction a diminué de 3,9 millions de mètres cubes pour s’établir à 47,5 millions de mètres cubes (-7,5%) par rapport à la même période de l’année précédente.

Données détaillées et longue série chronologique à la Permis de bâtir (31111) peuvent être récupérés à partir des tables de la base de données GENESIS-Online.

Permis de construire des appartements selon les types de bâtiments

bâtiment

Appartements approuvés

Janvier – mars

Changement par rapport à même période l’an dernier

2019

2018

tout à fait

en%

Bâtiments résidentiels et non résidentiels (tous travaux de construction)

75628

77811

-2183

-2,8

Sans dortoirs

73307

73938

-631

-0,9

Bâtiment nouvellement construit

67034

69152

-2118

-3,1

dans lesquels:

immeuble d’habitation

65741

68071

-2330

-3,4

avec 1 appartement

21228

20750

478

2.3

avec 2 appartements

4754

4954

-200

-4,0

avec 3 appartements ou plus

37649

39362

-1713

-4,4

dortoirs

2110

3005

-895

-29,8

y compris:

condos

16640

18181

-1541

-8,5

bâtiments non résidentiels

1 293

1081

212

19.6

Mesures de construction sur des bâtiments existants

8594

8659

-65

-0,8

y compris:

dortoirs

211

868

-657

-75,7

Espace modifié dans les nouveaux bâtiments approuvés de bâtiments non résidentiels, par type de bâtiment et par constructeur

bâtiment

Pièce construite (volume 1 000 m3)

Janvier – mars

Changement par rapport à même période l’an dernier

2019

2018

tout à fait

en%

bâtiments non résidentiels

47546

51419

-3873

-7,5

dans lesquels:

les bâtiments des institutions

1 251

1188

63

5.3

Bâtiment administratif et de bureau

4300

5114

-814

-15,9

Bâtiments de ferme

5503

7700

-2197

-28,5

Bâtiments d’exploitation non agricoles

32898

33507

-609

-1,8

y compris:

Usine et atelier de construction

9389

9762

-373

-3,8

bâtiment commercial

3471

3189

282

8.8

bâtiment d’entrepôt

16207

16 086

121

0,8

Hôtels et restaurants

1 217

1 329

-112

-8,4

Autres bâtiments non résidentiels

3593

3911

-318

-8,1

Constructeurs publics

4692

4606

86

1.9

Constructeurs non publics

42855

46814

-3959

-8,5

