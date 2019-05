French News: BMU récompense la protection du climat dans l’industrie

Source: Ministère fédéral de l’environnement, Conservation et Sécurité des réacteurs, Rita Schwarzelühr-Sutter a rendu hommage aujourd’hui à Daimler Berlin, Stockmeyer à Sassenberg et City Clean à Oberkrämer-Bötzow pour leur engagement en faveur de la protection du climat dans le contexte du Berliner Energietage.

Rita Schwarzelühr-Sutter honore des entreprises économes en énergie lors des Journées de l’énergie à Berlin

Rita Schwarzelühr-Sutter, secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Environnement, a rendu hommage aujourd’hui aux sociétés Daimler Berlin, Stockmeyer à Sassenberg (NRW) et City Clean à Oberkrämer-Bötzow (Brandebourg) pour la protection du climat. Les sociétés ont analysé leur consommation énergétique avec la nouvelle méthode “EnPI-Connect” afin de mettre en œuvre des mesures visant à accroître l’efficacité à l’avenir. Schwarzer-Sutter: “Après le secteur de l’énergie, le secteur est la deuxième cause d’émission de gaz à effet de serre. D’ici 2030, 40 millions de tonnes de CO2 (dioxyde de carbone) seront économisées. Avec “EnPI-Connect”, il existe maintenant une méthode qui peut être une clé pour plus d’efficacité et de protection du climat. J’espère que la méthode sera largement utilisée dans l’industrie. “Les entreprises ont utilisé la nouvelle méthode” EnPI-Connect “, développée avec le soutien du ministère fédéral de l’Environnement, pour examiner leur consommation d’énergie afin de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique dans l’entreprise à l’avenir. peut. Au cours d’un test pratique, ils ont introduit avec succès des données énergétiques rendant mesurable l’utilisation d’énergie dans le processus de production.La méthode d’introduction d’indicateurs de performance énergétique EnPi-Connect a été développée par la société Ökotec et, dans une étape ultérieure, conjointement avec l’initiative économique allemande Energy Efficiency. V., Institut Fraunhofer pour la recherche en systèmes et en innovation et les entreprises participantes ont subi un test pratique. Il est disponible pour toutes les entreprises intéressées.

20.05.2019 | Communiqué de presse n ° 073/19 | La protection du climat

