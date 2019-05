French News: BMW Motorrad BoxerCup – Course de moto avec garantie de sensations fortes.

Source: BMW Group Munich. Le week-end dernier, la BMW Motorrad Boxer Cup nouvellement lancée et promue par Wilbers a célébré sa première au Lausitzring – un départ sur mesure. Tous les pilotes s’affrontent avec des machines identiques de la BMW R nineT Racer: des duels passionnants sont garantis. Lors du premier week-end de course, 13 coureurs ont parcouru les points. Déjà en qualifications et qualificatifs décidé seulement centièmes de seconde sur le podium. La course elle-même a été marquée par des batailles de positions palpitantes et promet une tension intense pour les cinq dates restantes, qui méritent certainement une visite. Conditions égales pour tous. Dans la BoxerCup, les équipes partent sur des machines BMW R nineT Racer techniquement identiques modifiées pour la compétition. , Tous les pilotes ont les mêmes modifications que le Wilbers Forklift and Shock Absorber, le spoiler et le hayon arrière du moteur Ilmberger, le silencieux Akrapovič Sport et le collecteur en titane, le logiciel BMW Motorrad ABS Racing, le repose-pied inversé de Gilles Tooling et le pneu simple Dunlop. , C’est donc à lui seul de décider de l’habileté, du courage et de la chance d’une victoire ou d’une défaite. Champ de pilotes international.Avec des pilotes allemands, suisses, belges et américains, la Coupe est déjà au début d’un format international. Harald Kitsch et Nate Kern ont également inscrit des “vieux guerriers” sur la scène des courses de motos. De plus, Christof “Fifty” Höfer, célèbre blogueur et champion 2017 de la Suzuki GSX-R 1000 Cup, devrait être une bonne surprise. Un départ enthousiasmant au Lausitzring.Und, ce sont donc ces noms qui ont marqué l’événement d’ouverture du Lausitzring. Les deux pilotes du Team Wunderlich Motorsport Chris Höfer (GER) et Nate Kern (États-Unis) étaient imbattables. Höfer a triomphé dans les deux courses, tandis que son coéquipier Nate Kern (États-Unis) a terminé deuxième dans chaque cas – une double victoire sans faute. Marvin Jürgens (GER / Team Motorsport Burgdorf) a remporté la troisième place sur le podium. Prochaines étapes du BMW Motorrad BoxerCup: 21. – 23.06.2019 Zolder (BEL) 26. – 28.07.2019 Schleiz (GER) 09. – 11.08.2019 Most (CZ) 06. – 08.09.2019 Assen (NL) 27. – 29.09.2019 Hockenheim (GER)

