French News: Bref aperçu du budget fédéral et des données financières en avril 2019

Source: Ministère fédéral des finances20.05.2019

Bref aperçu du budget fédéral et des données financières en avril 2019

1. Développement du budget fédéral

Is 2018Soll 2019Is-Developmentavril 2019Dépenses (en milliards d’euros)

336,7

356,4

115,4

Variation en une année par rapport à l’année précédente en%

+ 3,2 Chiffre d’affaires (milliards d’euros)

347,6

350,6

106,5

Variation en une année par rapport à l’année précédente en%

-1,2 Revenu fiscal (en milliards d’euros) 322.4325.595,8

Variation en une année par rapport à l’année précédente en%

-2,9 solde de financement (Md €

10,9

-5,8

-8,8

Couverture / utilisation:

-10,9

5.8

8.8

Trésorerie et équivalents de trésorerie (en milliards d’euros)

–71,8

Chiffre d’affaires (milliards d’euros)

0,30,30,0

Solde des mouvements de réserves3 (en milliards d’euros)

-11,25,50,0 Pas de solde emprunteur / intra-annuel sur le marché des capitaux4 (en milliards d’euros)

0,0

0,0

-62,9

Différences possibles en arrondissant les chiffres.1 Résultats de la comptabilité.2 Hors frais de remboursement de la dette, dotations aux réserves et charges destinées à couvrir un déficit de trésorerie. Hors dépenses de compensation budgétaire3. À l’exception des revenus du marché du crédit, des prélèvements sur les réserves et des recettes provenant des excédents de trésorerie et des revenus des pièces. Hors recettes de la compensation budgétaire.4 Les valeurs négatives représentent la formation de réserves.5 (-) Amortissement; (+) Emprunt.Source: Ministère fédéral des finances

2. Fonds du marché du crédit

Dette: 31 Mars 2019

Emprunt (augmentation) avril 2019

Remboursements (acceptation) avril 2019

Dette: 30 Avril 2019

Variation de la dette (solde) avril 2019

(en M €)

prêts aux ménages

1.075.60712.983-23.0441.065.547-10.060 selon les dispositions du pacte communautaire1.026.53211.604-23.0441.015.092-11.440Fonds de stabilisation du marché financier30.0101.354-31.3631.354Fonds d’instruction et de rachat1929.06626-19.09226Bd.

diguettes

708.6034.351-712.9534.351

Bunds de 30 ans

221.8411.075-222.9161.075

Bunds 10 ans

486.7623.276-490.0373.276

Titres fédéraux indexés sur l’inflation

66,531622 à 67,153622

Obligations fédérales indexées sur l’inflation à 30 ans

7,90615 à 7,92115

Obligations fédérales indexées sur l’inflation à 10 ans

58,624607 à 59,231607

Les obligations fédérales

178.9003.915-16.000166.815-12.085

Bons du Trésor fédéral

89,782315 à 90,097315

Bons du Trésor Fédéral sans intérêt

18.2883.781-7.02215.047-3.241

Autres titres fédéraux

1.3380-221.316-22Prêts locaux7.690–7.690-Autres emprunts et dettes comptables4.475–4.475-Ventilation par échéance Jusqu’à 1 an143.149 158.97315.824À peu près d’un an à 4 ans332.339 328.070-4.269Main 4 ans600.120 578.501-21.616 Mémorandum 1: Engagements résultant de l’indexation en capital de titres fédéraux indexés sur l’inflation4.191 4.408217Demandes en vertu de la loi sur le financement du paiement final (SchlussFinG) 3.566 4.409843

1 Les passifs résultant de l’indexation du capital incluent les montants d’augmentation liée à l’inflation aux montants d’émission initiaux engagés depuis le début de la durée jusqu’à la date de reporting. En revanche, la réserve ne contient que les montants d’augmentation qui donnent lieu à la date du coupon le 15 avril de chaque année (§ 4 alinéa 1 du Code financier final) et aux dates d’augmentation d’un titre indexé sur l’inflation (§ 4 paragraphe 2 du Code financier final). possible.

3. Recettes fiscales du budget des administrations publiques Recettes fiscales totales (résultat préliminaire) en millions €

période

Les recettes fiscales totales

Résultat estimation fiscale AK novembre 2018

741333

en avril

52272

Janvier à avril

227,4884. garanties

faits d’autorisation

cadre d’autorisation

Occupation AM31. Mars 2019

Occupation AM31. Mars 2019

en milliards €

exportations

148,0118,8119,5

Prêts à des emprunteurs étrangers, investissements directs étrangers, prêts de la BEI,

58,044,242,9

projets bilatéraux FC

28,523,620,3

le stockage de la nutrition

0,70,00,0

Économie domestique et fins domestiques

125,0105,5102,3

Institutions financières internationales

80,060,160,1

Treuhandanstalt – Institutions remplaçantes

1,01,01,0

garanties de péréquation des intérêts

15,015,015,05. Nominations financières et économiques

date

Réunion des ministres des Finances et des gouverneurs du G20 à Fukuoka (Japon) .8/9. Juin 2019 Eurogroupe et Conseil ECOFIN à Luxembourg13 / 14. Sommet 2019G20 à Osaka, Japon28. Juin 2019 Eurogroupe et Conseil ECOFIN à Bruxelles8 / 9. Avril 2019.Les chiffres complets et les explications concernant les points 1. à 5. sont disponibles dans le rapport mensuel du BMF, édition de mai 2019. Opérations de l’administration centrale DSBB selon la norme SDDS + du FMI ,

MIL OSI