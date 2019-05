Le bureau du procureur de Volzhsky, dans la région de Volgograd, a contrôlé le traitement réservé à la mère d’un enfant handicapé de 7 ans au sujet d’une violation de son droit à la gratuité de la drogue. refusé sous prétexte que le médicament n’est pas inclus dans la liste des médicaments bénéficiant de la couverture médicaments préférentielle Conformément à la législation en vigueur Tous les médicaments sont fournis gratuitement aux enfants handicapés. exécution du jugement par le comité de santé de la région de Volgograd a effectué l’achat du médicament nécessaire Twain signifie un enfant mineur reçoit ses lechenie.S attribuées gratuitement et dans d’autres nouvelles se trouvent sur les informations et le service communication du Bureau de la Fédération de Russie « éther » du Procureur général à l’adresse: efir.genproc.gov.ru

