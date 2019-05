French News: Fuchtel: L’industrie laitière doit recourir davantage au marché boursier

Source: débat d’experts du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture à Altensteig-Wart

Le 18 mai 2019, le secrétaire d’État parlementaire du ministre fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, Hans-Joachim Fuchtel, a invité le responsable des produits agricoles à la bourse de l’énergie EEX Leipzig et les producteurs de lait à Altensteig-Wart pour une discussion technique dans sa circonscription. Compte tenu des fluctuations croissantes des prix sur le marché des produits laitiers, les possibilités d’échange de lait ont été examinées.

Hans-Joachim Fuchtel, secrétaire d’État parlementaire, a déclaré: “Depuis quelque temps, tout récemment, entre 2014 et 2017, le marché des produits laitiers est de plus en plus touché par de fortes hausses de prix à la hausse et à la baisse. Dans ces conditions, les compétences entrepreneuriales du secteur laitier sont particulièrement exigeantes. Un aspect important ici est de maîtriser les conséquences commerciales de la volatilité des prix et d’éviter les situations mettant en danger l’existence. La couverture du prix du lait est une option efficace pour les producteurs laitiers. Pour des millions de programmes d’aide de l’État, comme ce fut le cas lors de la crise des prix du lait en 2015 et 2016, ne sont pas une évidence et ne constituent donc pas une alternative aux mesures de gestion des risques compatibles avec le marché. L’industrie est nécessaire ici. “

Cette page

MIL OSI