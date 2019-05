French News: Gazprom Geologorazvedka LLC a breveté deux nouvelles inventions

Source: Gazprom en russe

OOO Gazprom Geologorazvedka a gagné deux autres brevets d’invention. L’équipe d’auteurs, composée de Vladislav Khoshtariy, chef du Bureau de la géologie en mer (Moscou) et de ses collègues Sergey Dmitriev, Sergey Kurdin et Anton Martyn, a breveté une invention dans le domaine de la recherche sur les puits en vue de l’analyse approfondie des propriétés physiques et chimiques l’eau et l’utilisation des données dans le calcul des réserves d’hydrocarbures. La solution technique vise à améliorer l’efficacité et l’optimisation de l’exploration. La méthode présentée permettra de sélectionner des échantillons conditionnés d’eau de réservoir dans le trou ouvert et d’exclure l’essai dans la colonne, ce qui réduira à terme le temps et les coûts financiers liés à la construction de puits. Une autre invention a été créée par des employés du Centre d’ingénierie et technique (ITC) de la société. Oleksandr Romanov, responsable du département de modélisation géologique, et son adjoint Aleksey Doroshenko, responsable adjoint de l’ITC pour la modélisation, ont proposé une méthode de modélisation des gisements d’hydrocarbures saturés de gaz et de pétrole. Le résultat technique est une augmentation de l’efficacité de l’exploration et de la conception du développement des gisements de pétrole et de gaz grâce à l’utilisation d’un éventail plus complet d’informations géologiques et géophysiques disponibles.

«Nous menons des activités d’exploration géologique dans des conditions géologiques difficiles et des conditions climatiques difficiles, y compris sur le plateau de l’Arctique où les saisons de navigation sont très courtes. Par conséquent, la tâche qui consiste à accroître l’efficacité de l’exploration géologique est extrêmement complexe. La combinaison d’une vaste expérience pratique et des développements scientifiques de spécialistes permet de trouver des solutions qui contribueront non seulement au développement des compétences au sein de la société, mais également au développement de l’industrie pétrolière et gazière dans son ensemble », a déclaré Alexey Davydov, directeur général de Gazprom Geological Exploration.

Référence Gazprom Geological Exploration LLC est une filiale à 100% de PJSC Gazprom, qui fournit toute la gamme d’explorations pour trouver de nouveaux gisements et des gisements d’hydrocarbures sur les terres et le plateau de la Fédération de Russie, ainsi que pour prospecter les gisements déjà découverts et les préparer au développement. L’objectif principal de la société est de reconstituer la base de ressources minérales du groupe Gazprom, qui exerce des activités de production dans le district autonome de Yamalo-Nenets, dans le territoire de Krasnoïarsk, dans la région d’Irkoutsk, dans la République de Sakha (Yakoutie), en Russie centrale, sur les plateaux de Karsky Barents. Gazprom Geological Exploration LLC a mis en place un système de gestion intégré qui répond aux exigences des normes GOST R ISO 9001-2015 (ISO 9001: 2015), GOST R ISO 14001-2016 (ISO 14001: 2015) et GOST R 54934–2012 / OHSAS. 18001: 2007 applicable pour l’exploration, les travaux géophysiques et géochimiques dans le domaine de l’étude du sous-sol et de la reproduction de la base de ressources minérales.Le personnel compte environ 1 000 personnes. Le siège social est situé à Tioumen.

