French News: La ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, pose la première pierre du nouveau bâtiment de l’ambassade à Sofia

Au milieu du siècle dernier, aux États-Unis, on a tendance à créer une capsule témoin dans les fondations de l’immeuble, comme nous le ferons aujourd’hui, et nous devrions le faire ici aujourd’hui. cela en dit long sur la construction d’un bâtiment, sur ce qui est important pour nous et sur ce qui est important pour cet endroit. Alors, qu’avons-nous mis dans la capsule? Trois choses: La première est la Terre du Foreign Office à Berlin. Ce n’était pas si facile d’y arriver, car tout est scellé. Ce que nous voulons vous rappeler ici à l’avenir à Sofia, ce n’est pas que vous soyez entièrement sous notre supervision dans le nouveau bâtiment, mais que nous sommes une équipe du service diplomatique, que ce soit à Berlin ou aux États-Unis. Le monde est en mouvement, il vit d’une coopération étroite et déjà très longue. Donc, pour ainsi dire, la Terre-mère La deuxième chose que nous avons faite dans cette capsule est une édition de la Loi fondamentale. En fin de compte, notre constitution constitue le fondement de notre politique et je trouve également le fondement de notre société d’une beauté intemporelle et le fondement du retour de l’Allemagne dans la communauté internationale au cours du siècle dernier en tant que partenaire et ami. , que nous avons réalisée dans cette capsule, est une pièce originale du mur de Berlin. Et la chute du mur marque son 30e anniversaire cette année. Et ce n’est pas simplement un jubilé allemand, mais européen. Parce que l’Europe ne construit pas de murs, mais des ponts et c’est ce que nous voulons exprimer.Et je suis très heureux que mon homologue bulgare Ekaterina soit ici aujourd’hui à l’occasion de cet événement. En posant la pierre angulaire et en construisant un nouveau message, nous voulons également montrer que nous investissons dans notre partenariat, dans notre relation. Nous souhaitons également préciser que, chère Ekaterina, je voudrais vous remercier pour votre bonne coopération, ainsi que pour ce que vous avez déjà fait sous votre présidence. Après les élections européennes, les questions relatives aux Balkans occidentaux, aux Balkans dans leur ensemble et à l’élargissement de l’Union européenne suivront très rapidement. Et vous êtes un contact important pour nous et par conséquent, nous souhaitons approfondir la relation avec vous. Ainsi, après les élections européennes, la Bulgarie jouera un rôle important dans toutes les questions en jeu, et nous souhaitons vous soutenir et espérer que le contraire soit vrai. Comme nous venons de voir le Président, Le président m’a-t-il demandé si je pouvais lui donner une date ferme lorsque les travaux de construction seraient terminés? Après une brève discussion au sein de la délégation allemande, nous avons convenu d’essayer de faire face plus rapidement que prévu. Nous allons donc essayer et je pense que nous avons l’aide des autorités bulgares et des autorités ici à Sofia. J’espère donc que cela pourra être achevé le plus rapidement possible. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été impliqués. Mes meilleurs voeux pour la poursuite de la construction et dans l’espoir que vous vous retrouverez prochainement au même endroit au même endroit pour ouvrir le nouveau bâtiment de l’ambassade. Merci beaucoup et bonne chance!

