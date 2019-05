French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki à propos du Fonds pour les routes des administrations locales

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a souligné l’importance du développement des routes locales pour le gouvernement actuel. Il a ajouté que les mesures prises pour le développement des infrastructures routières sont favorables au développement et à l’environnement. La plupart des accidents sur les routes polonaises ont lieu sur des routes locales, a déclaré le Premier ministre destiné au cofinancement de la rénovation et de la modernisation des routes locales. Son budget en 2019 s’élèvera à environ 6 milliards de zlotys. En conséquence, un système de transport cohérent et intégré doit être créé dans tout le pays. Actuellement, 112 tâches sont en cours de réalisation.

